07.05.2017 19:28:58

Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışma

Afganistan, Pakistan tarafının, 'sınır bölgesinde 5 Afgan güvenlik kontrol noktasını imha ettiği ve 50 Afgan sınır polisini öldürdüğü' açıklamalarının doğru olmadığını bildirdi

Afganistan, Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın güvenlik gücünün öldürüldüğü açıklamalarının doğru olmadığını duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Necip Daniş, Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamanın asılsız olduğunu, iki ülke sınırındaki Spin Boldak köyünde 2 Afgan sınır polisinin yaşamını yitirdiğini, 11'inin yaralandığını bildirdi.

Pakistan tarafından açılan ateş sonucu 1 kadının öldüğünü, 30 sivilin yaralandığını belirten Daniş, olay sonrası bölge sakinlerinin evlerini terk ettiğini aktardı.

Afgan hükümeti yaptığı bir açıklamada, Pakistan'ı cuma ve cumartesi günleri sebepsiz yere ateş açmakla suçladı.

Öte yandan Pakistan ordusundan Amir Riaz da sınırdaki Çaman köyünde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaman sınır kapısının Kabil yönetimi tutumunu değiştirinceye kadar kapalı kalacağını söyledi.

Pakistan ordusundan Tümgeneral Nadim Ahmed, bugün Çaman sınır kapısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiğini, yaklaşık 50 Afgan güvenlik gücünün öldürüldüğünü belirtmişti.

Ahmed, Pakistan ordusundan da 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 9 askerin yaralandığını dile getirmişti.

Pakistan ordusu cuma günü yaptığı açıklamada, Afgan güçlerinin, sınır bölgesindeki Çaman köyünde nüfus sayım görevlilerinin güvenliğini sağlayan emniyet güçlerine ateş açtığını öne sürmüştü. Çatışmada, 7 Pakistanlı ve bir Afgan hayatı kaybetmişti. Ülkeler arasındaki Çaman sınır kapısı kapatılmıştı.

Diğer yandan Afganistan'ın Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zia Durani, Pakistanlı "milislerin" Afganistan'a yasa dışı yollarla girmesi sonucu çatışma çıktığını öne sürmüştü.

Pakistan ve Afganistan sınırında Torkham ve Çaman'ın da aralarında yer aldığı 18 sınır kapısı bulunuyor. İki ülke arasında Durand Hattı olarak adlandırılan ve 19. yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınır mevcut.

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun yıllardır birbirini kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. Pakistan, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren terör örgütlerinden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ortasından bu yana iki sınır kapısını kapalı tutuyordu. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 20 Mart'ta sınır kapılarının tekrar açılması emrini vermişti.