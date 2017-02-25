26.02.2017 11:12:56

Pacquiao, unvanını korumaya çalışacak

WBO yarı orta sıklet şampiyonu Filipinli boksör Pacquiao, Büyük Britanyalı Khan ile 23 Nisan'da unvan maçına çıkacak

Dünya Boks Organizasyonu (WBO) yarı orta sıklet şampiyonu Filipinli Manny Pacquiao, Büyük Britanyalı Amir Khan ile unvan maçında karşılaşacak.

Pacquiao'nun sosyal medyadaki Twitter hesabından sıradaki rakibini belirlemek için yaptığı ankette, sporseverlerin en fazla oyunu (yüzde 48) alan isim Khan oldu. Anketin sonuçlanmasıyla açıklamada bulunan 38 yaşındaki Pacquiao, "Sporseverlerin istediği gibi 23 Nisan'da gerçekleştirilecek unvan maçı için iki taraf arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Sekiz farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör Pacquiao, Nisan 2016'da ringlere veda etmişti. Kariyerinde 59 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberliği bulunan tecrübeli boksör, Kasım 2016'da ringlere dönme kararı almış ve ABD'li Jessie Vargas'ı hakem kararıyla yenerek WBO yarı orta sıklet kemerinin sahibi olmuştu.

Kariyerinde 31 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunan 30 yaşındaki Khan ise son olarak Mayıs 2016'da Dünya Boks Konseyi orta sıklet unvan maçında karşılaştığı Meksikalı Saul Alvarez'e nakavtla yenilmişti.