02.02.2017 09:21:45

Özvatan Belediye Başkanı, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

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Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, ilçe çevresinde yaşayan yaban hayvanlarına sahip çıkmak adına, mahallelerde ve yapan hayvanlarının en sık görüldüğü bölgelere yiyecek bıraktı. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, "Zorlu kış şartlarında kurtlar ve yılkı atları dahil ilçe merkezlerine kadar yiyecek bulabilmek için iniyor. Biz de yaban hayvanlarının rahat beslenebilmesi ve bu zorlu şartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için doğal ortama saman, kemik, et ve buğday gibi yiyecekleri bıraktık" diye konuştu.