27.07.2017 16:13:28

Öztürk ve Sarıyıldız'ın vekillikleri düşürüldü

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu düşürüldü.

HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine ilişkin oylama yapıldı.

Açık yapılan oylamada 324 milletvekili Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullandı. Salt çoğunluk olan 276'nın aşılmasıyla iki ismin vekilliği düşmüş oldu.

20 milletvekili ise Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekil olarak kalması için oy kullandı.