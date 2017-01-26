26.01.2017 16:47:38

Özsayın Genç Askon Genel Merkez yönetiminde yer aldı

Genç Askon Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Özsayın, Genç Askon Genel Merkez yönetim kurulu listesinde yerini aldı.

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Genç Askon Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Özsayın, Genç Askon Genel Merkez yönetim kurulu listesinde yerini aldı.Genç Askon Genel Merkezinin yönetimini oluşturan 21 kişi arasında yerini alan Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Özsayın, teşkilatlanma başkanlığında görevlendirildi.Genç Askon Genel Merkezi tarafından oluşturulan yeni yönetime dahil edilen Bedrettin Özsayın, genel merkezin verdiği görevi layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağını kaydetti.Özsayın, "Genel Merkezimiz tarafından bu göreve getirilmenin Adıyaman Şubesi olarak onurunu yaşıyoruz. Görev aldığımız sürece ekip olarak Genç Askon bayrağını hep bir adım öteye taşımanın mücadelesini verdik. Verilen bu görevi de layıkıyla yapmanın gayretinde olacağız. Bu görevi sadece şahsım değil bütün yönetim kurulu üyelerimizin gayreti ile aldık. Genel Merkez yetkililerine ve Başkanımıza verilen bu görevden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.