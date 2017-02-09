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Özmen; 'Varlık Fonu ile Türkiye ekonomisi daha da güçlenecektir'
09.02.2017 11:23:00

Özmen; 'Varlık Fonu ile Türkiye ekonomisi daha da güçlenecektir'

AK Parti Aydınİl Başkanı Ömer Özmen, 'Varlık Fonu ile ülke ekonomisi daha da güçlenecektir' dedi.

AK Parti Aydınİl Başkanı Ömer Özmen, "Varlık Fonu ile ülke ekonomisi daha da güçlenecektir" dedi.

Türkiye Varlık Fonunun kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi, fondaki varlıkların teminat gösterilmesi suretiyle borçlanma projesi olmadığına işaret eden Ömer Özmen, "Esas hedef devletin elindeki tüm varlıkların daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılarak ülkenin büyük yatırımlarının önünün açılması, olası ekonomik baskılara karşı direncin artırılması, karar alma sürecinin hızlandırılmasıdır. Yine bu yolla yüksek faiz baskısı ve ekonomideki düzensiz giriş çıkış ve manipülasyonların önüne geçilecektir. Ülkenin kurumlarının satılması söz konusu değildir. Zaman içinde bunu hep birlikte göreceğiz. Bu fonu 1997 yılında uygulanan kamu tek hesabı ya da kamuoyunda bilinen adıyla havuz sistemine benzetebiliriz. O tarihte de bu uygulama çok eleştirilmişti ancak 11 aylık dönemde devlet ciddi manada tasarruf etmiş ve önemli kaynaklar elde etmişti. Varlık Fonu ile hedeflenen; hükümetin elinde bulunan varlıkların kontrolü, yönetimi ve geliştirilmesi ile yurtdışı yatırım yapmak dahil çeşitli yatırım stratejileri oluşturmaktır. G 20 ülkeleri arasında olup da, Ulusal Varlık Fonu bulunmayan tek ülke Türkiye idi. Bu yasal düzenleme ile ülkemizde varlık fonuna sahip olacaktır" diye konuştu.

Fonun oluşturulmasındaki amaçlardan söz eden Özmen, "Ülkenin büyümesine katkı sağlayacak sosyoekonomik projelerin ve sanayileşme politikalarının finansmanıdır. Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulup milli gelir seviyesini yükseltebilmesinin yolu sanayileşmeyi ve yatırımı hızlandırmaktır. Ülkeler varlık fonu aracılığı ile büyük altyapı yatırımlarına ve mega projelerine finansman sağlanmasında kaynak oluştururlar. Böylelikle mega projelerimiz hız kazanacak. Şehir hastaneleri, Kanal İstanbul gibi projeler hız kazanacaktır. Gelişmekte olan ülkeler için, ekonomide stabilizasyonun sağlanması ve ülkeyi ekonomik şoklardan korumanın bir yolu da yurt dışına yatırım yapmaktır. Varlık fonları bunu sağlamanın en iyi aracıdır. Varlık fonları kamu yararına uzun vadeli çeşitli enstrümanlarla yatırım yapabilir ve çok daha yüksek getiri elde edebilirler. Özel sektörün yatırım yapmaya çekindiği bazı alanlarda fon uzun vadeli yatırımlar yapabilecektir. Yurt dışında yapılan yatırımlar açısından fon sahibi ülkelere politik manevra ve güç alanı oluştururlar. Özellikle siyasi açıdan ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesine fayda sağlarlar. Ülkelerin uluslararası kredibilite puanlarını pozitif yönde etkilemekle birlikte, ülkelerin uluslararası şoklara karşı güçlenmesini de sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Varlık Fonunun Türkiye'ye Sağlayacağı Faydalar

Varlık Fonunun ülke ekonomisine sağlayacağı faydalara de değinen Özmen, şunları söyledi: "Ulusal Varlık Fonu ile devlet bütçesi, ihracat ve diğer gelir veya giderde oluşacak değişimden korunacak, sosyo-ekonomik gelişimler fonlanacak, döviz rezervi kullanımında elde edilenden daha fazla gelir elde edilmesi sağlanabilecektir. Stratejik önemi olan şirketler veya ülke ekonomisi açısından önemli sektörlere veya yatırımlara finansman sağlanacaktır. Türkiye'de varlıkların menkulleştirilerek finansman oluşturması ile ülke kredibilitesi iyileştirilecek ve Kamu kesimi borçlanma oranını arttırmadan hem ulusal hem de uluslararası piyasalardan fon elde edilecektir. Ülke ekonomisi açısından önemli sektörlerin sürdürülebilirliği için finansal disiplinin artırılması ve gerektiğinde satın almalarla küresel ölçekli şirketlere dönüştürülebilecektir. Eximbank ve Türkiye Kalkınma Bankasına ihracat ve yatırım için destek sağlayacaktır. Şeffaf ve güçlü kurumsal altyapısı ile uluslararası yatırımcıların Türkiye'de doğrudan yatırım yapmalarını teşvik edecektir. Türkiye'nin uluslararası stratejik hedeflerine uygun olarak, TVF fonları Türk şirket ve müteahhitlerinin uluslararası projelerine ortak olabilir ya da destek sağlayabilir"

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