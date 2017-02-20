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Özköylü: 'Özkalfa'ya hakkımı helal etmiyorum'
20.02.2017 18:18:56

Özköylü: 'Özkalfa'ya hakkımı helal etmiyorum'

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Mersin İdmanyurdu maçında hatalı kararlar verdiğini iddia ettiği hakem Tolga Özkalfa için 'Özkalfa, 'Hakkınızı helal edin ben yanlış yaptım' diyebiliyor. Ben hakkımı helal etmiyorum' dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Mersin İdmanyurdu maçında hatalı kararlar verdiğini iddia ettiği hakem Tolga Özkalfa için "Özkalfa, 'Hakkınızı helal edin ben yanlış yaptım' diyebiliyor. Ben hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Teknik Direktör Osman Özköylü bugünkü antrenman öncesinde, Sivasspor maçı sonrasında maçın hakemi Bahattin Şimşek hakkında kullandığı ifadeler sonrasında aldığı 3 maç ceza ve Mersin İdmanyurdu maçında tartışmalı penaltı kararı veren Tolga Özkalfa hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2 hakeme de hakkını helal etmediğini ifade eden Özköylü, hakemlerin daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Bahattin Şimşek hakkında söylediği sözlerin arkasında durduğunu vurgulayan Teknik Direktör Osman Özköylü, "Yaptığımız hatalar hep sonuca etki ediyor. Artık işin şakası kalmadı. Kazanma zorunluluğumuz arttı. Son maçlardaki hakem hatalarıyla ilgili olarak yönetim gerekli çalışmalarını yapacak. Bazı şeyleri konuştuğunuz zaman bu ülkede doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. Sivas maçındaki hakem hakkında söylediğim lafın arkasındayım. Hakem maçı katletti. Bütün takdir haklarını Sivasspor'dan yana kullandı. Cesaretli olup da bizim penaltımızı veremedi. Sivasspor'un maçı kazanması için elinden geleni yaptı" diye konuştu.

"Özkalfa'ya hakkımı helal etmiyorum"

Hakem Tolga Özkalfa'ya hakkını helal etmediğinin altını çizen Osman Özköylü, "Bu haftaki maçta neredeyse 2 aydır maç almamış bir hakemin gösterdiği performansı herkes gördü. Tartışılacak bir pozisyon bile yok. Nasıl 1 metre dışarıdaki pozisyonu içeriye taşıyıp penaltı yapabiliyor? Sonra da 'Hakkınızı helal edin ben yanlış yaptım' diyebiliyor. Bu kadar ucuz değil. 'Hakkınızı helal edin. Özür dilerim. Yanlış yaptık' gibi şeylerle bu işler geri gelmiyor. Biz, kaybettiğimiz 2 puanı veya bu 2 puanın bize verebileceği zararları kim telafi edecek? Şimdi hakem efendi 3-4 maç dinlendirilecek. Sorun yok. Maç başına alacağı 3-4 bin lira parayı almaz. Bütün ay boyunca alacağı ceza ona 10 bin liraya patlar. Ama bu şehir, takım, kulüp belki trilyonlarca lira zarar ediyor. Burada uğranan mağduriyeti ne federasyon giderebilir ne MHK giderebilir ne de hakemler giderebilir. Hakemlerin çok daha dikkatli ve kontrollü olması lazım. Hakemlerin çalacağı 1 düdük o kadar önem kazanıyor ki bizlerin aylarca yaptığı çalışmaları çöpe atabiliyor. Hakkınızı helal edin diyor. Ben etmiyorum. Niye edim ki? Bu kadar kolay mı? Böylece işten sıyrılacaklar. Böyle bir dünya yok. Geçen hafta aynı bu hafta aynı şeyi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şenol Güneş oyuncunun boğazını sıktı 1 maç ceza yedi, ben 3 maç yedim"

Şenol Güneş'in rakip oyuncuya fiziki müdahale etmesine rağmen kendisinden daha az ceza yemesinden yakınan Özköylü, "Ağzımızdan 2 tane kelime çıkıyor hemen 3 maç ceza alıyoruz. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü rakip oyuncunun boğazına sarılıyor 1 maç ceza alıyor. Ben, hakemden hemşehrim olduğu için utanıyorum dediğimde 3 maç ceza alıyorum. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Hepsini Allah'a havale ettim. Hepsiyle de hesap günü gelecek, hesabını soracağım. Kimse kusura bakmasın. Sinan'ın da maç içerisinde atılması lazım. Sağ olsun Tolga Özkalfa o kadar cin, o kadar şeytan, o kadar akıllı bir hakem ki maç içerisinde Sinan Kaloğlu'nun sarı kartı olduğunu biliyor. Abdülkerim ile saha içerisinde girdiği mücadele iki oyuncuya sarı kart verilmesi ve Sinan'ın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bakıyor ki bu Samsunspor'a bir avantaj olarak dönecek diye atmıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, hafta sonu oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarına tek antrenman ile devam etti. Futbolcular antrenmanda oldukça hırslı gözüktü.
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