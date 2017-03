02.03.2017 16:50:56

Özköylü: 'Her maçta 2 puan ortalamasını tutturmak istiyoruz'

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, her maçta 2 puan ortalamasını tutturdukları takdirde ligde kalacaklarını söyledi.Karadeniz ekibi, Denizlispor maçının hazırlıklarına 19 Mayıs Stadı'nda Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı oyuncular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması ile taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Vedat Bora, Ahmet Burak Solakel ve Mustafa Sevgi katılmadı.Özköylü: "Her maçta 2 puan ortalamasını tutturmak istiyoruz"Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Osman Özköylü, "Ligdeki her maç çok önemli. Deplasmanda 1 yıldır maç kazanamıyoruz. Denizlispor maçı da bizim için çok önemli. 1 yıldır deplasmanda kazanamayan bir Samsunspor var. Bu sezon 11 deplasman maçından sadece bir puan çıkardık. Bu da takımın ligde bulunduğu yerin göstergesidir. Deplasmanda alınan her puan ekstradır. Takımımız zaten sahasında iyi sonuçlar alıyor. İyi sonuçları deplasmanda da alırsak ligde kalmamız için bize lazım olan puanları toplamış oluruz. Kalan maçlarda 24 puan alsak zaten sıkıntımız olmaz ama 20'sini de alsak ligde kalırız diye düşünüyoruz. Çünkü rakiplerimiz de kendi aralarında oynayacak. Kendi adımıza ortalama 2 puanı yakalayabilirsek büyük başarı olur" dedi.Taraftar desteği ile birlikte daha iyi futbol sergileyeceklerinin altını çizen golcü oyuncu Göksu Türkdoğan, "Boluspor galibiyetinin sinyallerini daha önce oynadığımız iyi futbolla verdiğimizi düşünüyorum. Diğer maçlarda sonuç anlamında istediğimizi alamıyorduk. Özellikle kendi sahamızdaki maçlar çok önemli. Bundan sonra hep önümüze bakacağız. Deplasmanda galip gelememe serimiz var. Bunu da iyi oyunla yıkmak istiyoruz. Taraftarlardan ricam, bize güvensinler. Biz bu sıkıntılı durumdan kurtulacağız. Takımın ligde sıkıntılı bir pozisyonda olması bizde stres yapmıyor. Burada herkes tecrübeli oyuncu. Bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Burada herkes bireysel başarıdan öte takımın başarısını düşünüyor. Bize verilen destekle beraber daha iyi olacağız" diye konuştu.Samsunspor, yarın Ordu'dan tarifeli uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Denizli'ye geçecek.