22.02.2017 11:49:35

Özkan'dan Sur'da faaliyet gösteren kurumlara ziyaret

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesine görevlendirilen Bilal Özkan, ilçede faaliyet gösteren kurumları ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesine görevlendirilen Bilal Özkan, ilçede faaliyet gösteren kurumları ziyaret etti.Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandığı günden beri ilçe halkının sevgisini kazanan Bilal Özkan, GAP İdaresi'ne bağlı Ziya Gökalp ÇATOM ve HAKYAD Vakfı'nı ziyaret etti. Ziya Gökalp ÇATOM sorumlusu Mekiye Göktaş'tan çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Özkan, toplum merkezlerine ellerinden gelen yardımı sunacaklarını söyledi.Daha sonra Hanımlar Sosyal Yaşam ve Kültür Evini ziyaret eden Özkan, burada HAKYAD Başkanı Necla Hattapoğlu ile çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özkan ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Toplumun temel taşı olan kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri ve daha aktif olmaları için hem kaymakamlığımızın hem de belediyemizin kaynaklarını çekinmeden kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Bu işlerde öncü olan ÇATOM ve HAKYAD Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar Sur ilçesindeki kadınlarımızın gelişimi ve eğitimiyle yakından ilgileniyorlar, çocuklarımızı eğitiyorlar. Bu çalışmaları hem yerinde görmek istedik hem de çalışma şartlarını iyileştirme amaçlı ziyaretlerde bulunduk. Yakın zamanda ortak projeler geliştirip toplumuzun gelişimine katkıda bulunacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.