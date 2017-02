19.02.2017 22:56:24

Özhaseki: Kandil'den 'kayyumları vurun' diye haber geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ''Kayyumların hepsini vurun' diye Kandil'den haber geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "'Kayyumların hepsini vurun' diye Kandil'den haber geldi. Ben oraları yapmaya çalışıyorum, her hafta gidiyorum. Kaç kere ölüm fetvası çıktı. Hala gidiyorum ve gideceğim inşallah" dedi.Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Gelecek Kayseri'de' programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile Kayseri Ticaret Odası'na üye iş adamları katıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, programda yaptığı konuşmasında, "Hızlı treni bizim bir an evvel faaliyete geçirmemiz lazım. Yatırım programına aldırıp ihalesini yaptırabilirsek başarılı olmuş oluruz.Kayseri'ye her gelen bakanımızdan bir şeyler istiyoruz. Spor Bakanı'ndan, Ulaştırma Bakanı'ndan isteklerimiz oldu. Bunların da sözünü aldık. Kültür ve Turizm Bakanı ile önümüzdeki günlerde Kayseri'ye geleceğiz" dedi."Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle 4 tarafı da düşmanlarla çevrili değil 14 tarafı düşmanlarla çevrili" diyen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:"15 Temmuz'u yaşadık. Meclisi bombaladılar. Neden başarısız olduklarının tahlilini yapanlar var. Bize bakış çok normal insanı bakış değil. Batının bize bakışı 'orada insanlar yaşıyor' diye bir bakış değil. 'Müslümanlar, Türkler yok olsunlar' diye bir bakış var. Bunlardan dolayı her gün yatıp kalkıp onlara küfredecek halimiz yok ama bunların farkına vararak hareket edeceğiz. 15 yıllık AK Parti iktidarı var. Hükümet etmede başarılı olmuştur. Şu anda ülke yurt dışında savaşıyor. İki üç ay önce darbe girişimi oldu. Hala ayaktayız ve işimize bakıyoruz. Geride duran kendilerini memleketin sahibi görenler Menderes'i şehit ettiler. Sizin bizim seçtiklerimize karşı güvensizlik var. Geride kendisini memleketin sahibi olarak görenler var. İşte vesayet bu. Şükür Allah'a bu da tarihe kavuştu. Şimdi mecliste hanımefendilerin yarısı açık yarısı kapalı, ne oldu laiklik tehlikeye düştü mü? Cumhuriyet'e bir şey oldu mu? AK Parti iktidarında bir çok tezgah ortaya konuldu. Danıştay saldırısı oldu. Cumhuriyet mitingleri düzenlendi. Bu tezgahlardan biri de Gezi olaylarıydı. Gezi olaylarının temsilcileri Başbakan Yardımcısı ile görüştü. Tutanaklarda var istekleri. Ağaç gündemlerinde değil. 3. Hava Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü durdurulsun istiyorlar. Nükleer tesislerin durdurulmasını istediler. Gezi olaylarındaki olaylar Taksim'deki 12 ağacın taşınmasını protesto etmek değildi. Biraz daha geçiyor FETÖ örgütü yargıda ihtilal yapmaya çalışıyor. Sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bunların hepsi asimetrik olarak birbirine bağlı. Kayseri'de de bir saldırı oldu ve PKK yaptı. Sonra Rusya elçisi öldürüldü. Bunu da FETÖ'nün militanı yaptı. Aradan 15-20 gün geçti Reina'da DEAŞ katliam yaptı. Sırayla bu haltları yiyorlar. Yurt dışında bize dost gibi görünen aynı kişilerden emir aldıklarını göstermiyor mu?"BUNLARDAN KORKACAK HALİMİZ YOK, PES EDECEK HALİMİZ YOK"Referandum konusunda ise Bakan Özhaseki, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekilleri de bizden. Biz kendimiz için istemiyoruz. Türkiye için lazım bu sistem, eski yapı verimli değil. Eski yapı ile Türkiye büyümez.PKK temizlendi, şehirlerde, köylerde, dağlarda temizlendi. Tek tük artıkları temizleniyor şimdi. Emin olun belediyeleri bile görevden almak ciddi bir iş. Kayyumların hepsini vurun diye Kandil'den haber geldi. Ben oraları yapmaya çalışıyorum, her hafta gidiyorum. Kaç kere ölüm fetvası çıktı. Hala gidiyorum ve gideceğim inşallah. Böyle bir bela ile uğraşıyoruz. Bir taraftan ekonomik boğma hareketi yapılıyor. Bu kadar belaların içerisinde çalışırken Allah razı olsun bizim tüccarımız, bizim sanayicimiz elinden geleni yapıyor. Ama biraz daha bu günlerde fedakarlık etmek lazım. İşçi çıkarmamak lazım. Zor günlerden geçiyoruz. Önemli olan bir olmak, diri olmak ve çok çalışmak" şeklinde konuştu.Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise odada katılımcı demokrasiyi uyguladıklarını belirterek, "2013 yılından bu yana kadar bin 800 meslek komitesi toplantıları yaptık. 3 bin 700 adet gündem maddesi görüşüldü ve bin 500'ü aşkın talep yönetim kurulu toplantımıza taşındı" dedi. Başkan Hiçyılmaz, "Odamızı sadece yönetim kurulu üyelerimizin görüşleri doğrultusunda değil, tüm üyelerimizin görüşleriyle yönetmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.(Alparslan Ötüken / İHA)