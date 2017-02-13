13.02.2017 15:19:54

Özgüven: 'Ereğli'ye önemli hizmetler yaptık'

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, göreve geldiklerinden bugüne kadar ilçeye önemli hizmetler yaptıklarını söyleyerek, 2017 yılında da farklı projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, göreve geldiklerinden bugüne kadar ilçeye önemli hizmetler yaptıklarını söyleyerek, 2017 yılında da farklı projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.Ereğli Belediyesi alt yapı, kanalizasyon, asfalt çalışmalarında 2016 yılında önemli hizmetlere imza attı. Ereğli Belediyesi, şehrin şebeke suyunu asbestli borulardan da kurtararak daha sağlıklı bir suya kavuşturdu.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Göreve geldiğimizden bu güne kadar Ereğli'ye önemli hizmetler yaptık. Şehrin merkezi olmak üzere alt yapıya önem verdik. Asbestli boruları değiştirerek kanser riskini en aza indirdik. Şehrin merkezinde bile kanalizasyon olmayan yerleri kanalizasyona kavuşturduk. 2014-2017 yılları arasında 385,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. 2016 yılında asfalt çalışmalarına 10 milyon Türk Lirası yatırım yaptık. Bu Ereğli tarihinde bir ilktir. Şimdiye kadar fen işlerinde Ereğli'de vites artırdık, bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz" diye konuştu.Başkan Özgüven, Ereğli Belediyesinin 2017 yılında da farklı projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.