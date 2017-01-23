23.01.2017 23:57:02

Özgürlük Anıtı'na 'özel mülk' yıkımı

Bodrum'da 'Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın 'özel mülk' gerekçesiyle yıkıldığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Bodrum'da 21 yıl önce ressam Saynur Gelendost tarafından projesi çizilip bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaptırılan, 'Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı' bir gecede yıktırıldı. Müteahhit Muhammet Karapınar arazinin kendi özel mülkiyeti olduğunu belirtirken, sivil toplum kuruluşları yıkıma tepki gösterdi.

Muğla'nın büyükşehir olması ardından kapatılan Gündoğan Belde Belediyesi'nin CHP'li eski belediye başkanlarından Hasan Ali Yılankaya, o dönemde mülkiyeti Karapınar Ailesi'ne ait olan Gündoğan Sahili'ndeki araziyi kamu alanı olarak kullanmak üzere isteyip, yazılı anlaşma yaptı.

​Söz konusu araziye arıtma tesisi terfi merkezi, meydan Atatürk Anıtı, jandarma binası ve umumi tuvalet yapıldı. Aynı araziye 1996 yılında 'Çevrecilerin Anası' olarak tanınan merhum Saynur Gelendost tarafından 11 yıl önce çevreci Mümtaz Özçelik, Gündoğan Peynir Çiçeği Derneği ve Mavi Yol Girişimi üyeleri ile "Özgürlük Meydanı ve Anıtı" yapıldı. Gelendost'un projesini kendisinin çizdiği meydan ve anıtın ismi, 2003 yılında ölümünün ardından 'Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı' olarak değiştirildi.

​Ancak, bu sabah Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı, arazinin kendilerinin özel mülkiyeti olduğunu ileri süren Muhammet Karapınar tarafından yıktırıldı.

'DİĞER KAMU MALLARINA DOKUNULMAMIŞ, KASIT VAR' İDDİASI

Gelendost ile birlikte proje haline getirip eseri yapan Mümtaz Özçelik, "Burası tam 25 yıldır kamunun kullandığı bir alan. 'Mal sahibiyim' diyen kişi, dönemin belediyesine 'kamu' kullanabilir diyerek yazı vermiş. Ama mal sahibi buradakui kamu malı olan otopark, arıtma tesisi terfi ünitesi ve halk tuvaletine dokunmayıp, sadece Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın yok etmiştir. Burada kasıt arıyoruz" diye konuştu.

KARAPINAR: ORADA ÖZEL MÜLK YAZIYOR

Müteahhit Muhammet Karapınar ise söyleyecek fazla bir şey olmadığını belirterek, "Görüleceği gibi o alanda 'özel mülktür' yazıyor" dedi.

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