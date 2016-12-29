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29.12.2016 21:25:19
Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava
Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava
Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava
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Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.
29.12.2016 21:21:56
İSKİ'den 'su kesintisi' uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), arızalar nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde zaman zaman su kesintileri yaşanabildiğini bildirdi.
29.12.2016 20:50:33
İran'dan ateşkes açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
29.12.2016 20:32:23
Azarbaycan, bir kuyudan daha doğalgaz çıkarmaya başladı
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmındaki Ümit doğalgaz yatağında, bir kuyu daha işletmeye alındı.
29.12.2016 18:00:15
İstanbul’da doğalgaz patlaması
İstanbul Güngören’de bir dairede doğagaz sıkışması sonucu patlama oldu. Dairenin boş olması sebebiyle yaralanan olmazken, bina polis ve itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.
29.12.2016 17:35:16
Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan ve dil bilimci Necmiye Alpay tahliye edildi.
29.12.2016 17:33:56
Bağdat'ta bombalı saldırı: 5 ölü
AA, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
29.12.2016 17:29:38
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