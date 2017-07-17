17.07.2017 16:14:11

Özgecan'ın katilini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken'in cezaevinde silahla öldürülmesi, babasının da yaralanmasıyla ilgili sanık Gültekin Alan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12 Nisan 2016'da meydana gelen olayda, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'in (26) silahla öldürülmesi, babası Necmettin Altındöken'in (51) yaralanması olayıyla ilgili davanın karar duruşması bugün yapıldı.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gültekin Alan, tutuksuz sanıklar Ferat Yüksel, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, Gamze Bağlar, Serkan Akkoca ile avukatları hazır bulundu. Başka cezaevinde yatan sanıklar Hüsamettin Bağlar ve Ahmet Tekin Baykal Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi sistemi ile duruşmaya katıldı.



Sanık Gültekin Alan, Ahmet Suphi Altındöken'i korkutmak isterken öldürdüğünü ve babasını da yaraladığını anlattı. Diğer sanıklar ise olayla ilgilerinin bulunmadığını belirterek beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti, Gültekin Alan'a "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Alan, ayrıca "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten" 18 yıl, "hakaretten" 1 yıl 4 ay, "yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 6 yıl, "infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan" 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme heyeti cezalarda indirim yapmadı. Diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.