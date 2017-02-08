08.02.2017 15:39:10

Özel Sanko okullarının basketbol başarısı

Özel Sanko Okulları Küçük Erkekler Basketbol Takımı, Küçükler Arası Basketbol Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler İl Şampiyonasında il ikincisi oldu.

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Özel Sanko Okulları Küçük Erkekler Basketbol Takımı, Küçükler Arası Basketbol Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler İl Şampiyonasında il ikincisi oldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gaziantep Atatürk Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, Arman Karaoğlan, Turap Çupurbaş, Onur Erkent, Mehmet Cem, Ömer Kaan Çopur, Burak Kaan Muştu, Sani Kaan Konukoğlu, Hazar Şahin, Utku Öztürkmen, Yahya Kerem Konukoğlu, Tuna Tercan, Ömer Emirhan Cıncıkcı, Memik Kaan Demir, Cevdet Ege Ülger, Hayrullah Gölbaşı, Kerem Akınal, Tahsin Yentur, Fuat Çayırlı, Cihan Ayata'dan oluşan Özel Sanko Okulları Küçük Erkekler Basketbol Takımı il ikincisi olmayı başardı.Küçük Kızlar kategorisinde ise M. Umut Dalsüren, Deniz Körcük, Nihal Bartık, Sezer Fadıloğlu, Elif Bozbaş, Mervenur Kaygısız, Ada Ercan, Esmanur Eser, Zehra Koçer, Ecenur Özkeleş, Nurdan Ahi, Bahar Keskin ve Bahar Oğuz'dan oluşan Özel Sanko Okulları Küçük Kızlar Basketbol Takımı, il üçüncülüğü kupasını aldı.Özel Sanko Okulları Spor Bölümü Zümre Başkanı Ersin Korkmaz, Küçük Erkek ve Küçük Kız Basketbol takımı sporcularını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.