18.02.2017 12:13:55

Özel SANKO okulları şampiyonluğu kimseye bırakmıyor

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 'Liseler arası B Kategorisi Basketbol İl Şampiyonası'nda Özel Sanko Okulları Lise Kız Takımı il birincisi oldu.

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Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 'Liseler arası B Kategorisi Basketbol İl Şampiyonası'nda Özel Sanko Okulları Lise Kız Takımı il birincisi oldu.Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakaların final maçında Nizip Fen Lisesini 56-26 yenen Özel Sanko Okulları Lise Kız Takımı, 2 Mart tarihinde başlayacak bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek. Gülfem Adıyaman, Özge Çekici, Aysıla Tural, Pelin Kelleci, Selin Altınöz, İdil Ağan, Ece Sergen ve Işık Dalsüren'den oluşan Özel Sanko Okulları Lise Kız Takımı şampiyonluk kupasını kucakladı.Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, öğrencilerinin bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek olmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.