26.02.2017 09:13:16
Nehir Özkeleş, Mina Küpeli, Nermin Elif Özkara ve Azra Akyılmaz'dan oluşan Özel SANKO Okulları takımı il ikinciliği kupasını kucakladı.
Özel Sanko Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Gökdemir, öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Özel Sanko Okulları, Jimnastik Şampiyonasında il ikincisi oldu
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Jimnastik Şampiyonası'nda Özel SANKO Okulları Minikler B grubunda il ikincisi oldu.Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Jimnastik Şampiyonası"nda Özel SANKO Okulları Minikler B grubunda il ikincisi oldu.
Nehir Özkeleş, Mina Küpeli, Nermin Elif Özkara ve Azra Akyılmaz'dan oluşan Özel SANKO Okulları takımı il ikinciliği kupasını kucakladı.
Özel Sanko Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Gökdemir, öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.