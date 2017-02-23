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Özel okullarda 2017-2018 dönemi için kayıtlar başladı
23.02.2017 14:37:28

Özel okullarda 2017-2018 dönemi için kayıtlar başladı

Özel okullarda 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için kayıtlar başladı.

Özel okullarda 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için kayıtlar başladı.

Özel okulların bazıları 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılı için kayıtları almaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mektebim Okullarının kurucusu Ümit Kalko, "Erken kayıt avantajlarımızın Türkiye'de hem özel okullar açısından, hem veliler hem de öğrencilerimiz açısından üç farklı avantajı var. Özel okullar açısından en büyük avantajı; yeni eğitim ve öğretim dönemine daha varmadan bir okulda kaç öğrencinin var olacağını bilirsek, kurumumuzun kadro planlanmasını daha erkenden yapabilme şansına sahip oluyoruz. Eğitim ortamlarının sayısını, mekanlarını ve mevcut okullarımızın kontenjanlarını daha farklı tasarlama imkanlarına sahip olacağız. Bu durum, bizim elimizi kolaylaştıran bir süreç. Çünkü eğitimde planlama çok hassas bir konu. Erken planlama eğitim kalitesine mutlaka yansıyor. Velilerimiz açısından en büyük avantajı da; veliler özel okullar arayışında çok yıpranıyor. Çok özel okul geziyorlar, araştırıyorlar. Çünkü en kıymetli varlıklarını emanet edecekleri bir kurum arıyorlar. Özel okular öyle bir kurum ki çocuklarımızın bundan sonraki hayatlarının hangi yönde, hangi kültürde, hangi standartta geçeceğini, hangi arkadaş ortamı oluşacağını, belki de hangi görüşe meyil vereceğini belirleyen en büyük ve en etkili yaşam alanları. Dolayısıyla velilerimizin bunlara erkenden karar vermeleri çok avantajı olabilir. Bunu ince eleyip, sık dokumak kaydıyla avantajları olabilir. Diğer bir avantajı ise finansal olacaktır. Erken kayıtlarda yüzde 10 ile yüzde 30 arasında özel okullarda çeşitli indirim dönemleri var. Bunun kolaylığını veliler yaşayacaktır. Psikolojik rahatlama yaşayacaklardır. Çocuklarımız da gene benzer bir psikolojik rahatlığa girecektir. Çünkü yeni eğitim ve öğretim döneminde okuduğu okulda devam edip etmeyeceğini bilmesi ya da hangi okulda okuyacağını bilmesi, çocuklarda psikolojik olarak rahatlık sağlayacak' dedi.

'Bursluluk sınavı Türkiye'de artık bir kültür oluşturdu'

Bursluluk sınavlarına değinen Kalko, 'Bursluluk sınavı Türkiye'de artık bir kültür oluşturdu. Uzun yıllardır bursluluk sınavı, duyurularla ve yapılan çalışmalarla ses getirmeye başladı. Bunun birçok sonucu var. Aslında sosyal sorumluluk projesi. Başarının ödüllendirildiği bir mekanizma. Diğer bir durumu, çocuklarımızın üniversite hayatının sonuna kadar birçok sınava girdikleri için sınav psikolojisini aşmaları konusunda yol kat ediyorlar. Kendi seviyelerini tespit etme noktasında ciddi artılar barındırıyor. Belli bir kategori ve standarttın üzerinde başarısı varsa da bunu kayıt ücretlerine yansıdıklarını görecekler. Veliler ve öğrencilere tavsiyem; birçok özel okulun bursluluk sınavlarına girsinler. Sonunda en çok burs vereni değil, en çok işlevsel okulu tercih etsinler. Çocuklar ne kadar çok sınava girerseler o kadar tecrübe kazanmış olacaklar' dedi.

Birçok okulun çeşitli avantajları olduğunu dile getiren Kalko, 'Avantajları doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak lazım. Daha çok burs vereni değil, gerçekten vatanından ve milletinden yana olan okulu tercih etmeleri, vatansever bir okul tercih etmeleri, akıl ve bilim yolundan giden okulları tercih etmeleri ve mümkün mertebede evlerine en yakın okulu tercih etmeleri velilerimiz için doğru karar olacaktır' şeklinde konuştu.
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