11.02.2017 14:53:14

Özel öğrencilerden lezzetli cup kekler

Bodrum Belediyesi Özel Çocuklar Yaşam Merkezi'nde 'Sevgi Engel Tanımaz Cup Kek Etkinliği' düzenlendi.

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Bodrum Belediyesi Özel Çocuklar Yaşam Merkezi'nde "Sevgi Engel Tanımaz Cup Kek Etkinliği" düzenlendi.Bodrum Belediyesi'nin hazırlamış olduğu etkinliğe, The Marmara Bodrum şeflerinden Zekeriya Yıldırım ve ekibi destek verdi. Ekip, özel öğrencilere cup kek yapımını aşama aşama uygulamalı olarak anlattı. Öğrencilerin büyük keyif aldığı etkinliğe, okul öğretmenleri de yardım etti ve öğrencilerle beraber yaptıkları cup kekleri süslediler. Hazırladıkları cup kekleri ailelerine götürmek üzere süsleyip kutulara koydular.Etkinliğin sonunda, özel öğrencilere katılımları dolayısıyla teşekkür belgesi verildi. Öğrencilerin sınıf öğretmenleri ise The Marmara Otel şeflerine göstermiş oldukları ilgi sebebiyle teşekkür ederek belgelerini takdim etti.