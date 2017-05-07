08.05.2017 11:02:31

Özel ocaklarda pişirilen 3 asırlık lezzet

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı 3 asırdır özel ocaklarda pişirilerek servis ediliyor.

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Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı 3 asırdır özel ocaklarda pişirilerek servis ediliyor.Tokat denilince akla gelen lezzetler arasında ön sıralarda yer alan 'Tokat kebabı' restoranlardaki yerini aldı. Damak çatlatan lezzeti kadar göze hitap eden sunumuyla da dikkat çeken Tokat Kebabı'nda kullanılan sebze ve et ise kebabın tadında ayrı bir yer tutuyor. 3 asırlık lezzet İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden yaşayan Tokatlılara kargo ile gönderiliyor. Sanayi sitesindeki lokantasında amca mesleğini 35 yıldır sürdüren 56 yaşındaki Abdullah Kışlalı Tokat kebabını Türkiye'ye tanıttıklarını kaydetti.Tokat kebabının porsiyonu 37 lira kilogramının 150 lira olduğunu ifade eden Kışlalı, 1 kilo kebap ile 6 kişinin doyabildiğini söyledi. Tokat kebabının kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsakla yapıldığını lavaş pidesi kullanılarak servis yapıldığını ifade eden Kışlalı, "Tokat kebabını tatmayan bilemez. Lezzeti süt kuzusundan ve kuyruk yağından geliyor. Kebabımız da kuzu etinden başka et kullanılmaz" dedi."Tokat kebabından başka kebap tanımam"Müşterilerine Tokat kebabını elle yemeleri tavsiyesinde bulunan Kışlalı, "Çatal bıçak kullanılarak Tokat kebabı yiyenler var ama ben elle yenmesinden yanayım. Çünkü Tokat kebabı elle yenir. Parmaklarını yalayacaksın, elini yıkamaya sabunumuz da var suyumuzda. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek Tokat kebabı başka kebap tanımam" diye konuştu.20 dakikada pişiyor15 yıllık kebap ustası Recep Dündar ise özel kebap ocaklarında yapılan Tokat kebabının parçalar halinde kesilen kuyruk yağı, kuzu etlerinin arasına ince kesilmiş patates ve patlıcanın sıra ile şişe takılması ile hazırlandığını, başka bir şişe ise domates ve sarımsak takıldığını ifade etti. Kebap ocağının ortasında bulunan yatay demire şişlerin asıldığını belirten Dündar, fırının iki tarafında bulunan yatay bölümde yanan odunların ateşi ile yaklaşık 20 dakikada pişen kebabın tepsiye alınarak servis yapıldığını kaydetti.