06.05.2017 10:13:27

(Özel) Maltepe'de aynı noktada ikinci kaza

Maltepe D-100 Fındıklı bağlantı yolunda meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Aynı noktada geçtiğimiz günlerde yaşanan bir diğer kazada ise 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştı.

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Maltepe D-100 Fındıklı bağlantı yolunda meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Aynı noktada geçtiğimiz günlerde yaşanan bir diğer kazada ise 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştı.Kaza, dün akşam saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu, Fındıklı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HE 0418 plakalı otomobil Fındıklı bağlantı yolunda kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, ardından 34 HN 6963 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan araçların sürücülerinden birisi çarpışmanın etkisi ile camdan savrularak ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Kaza sonrası yolda yoğun trafik oluştu.Olay anına tanık olan bir vatandaş ise, "Karşı şeritten geliyordum. İlk etapta araçlar birbirine çarptı. Benim önümde araç yoktu arabalar bana da çarpabilirdi" dedi."Geçen hafta aynı yerde 2 kişi öldü"Bir diğer vatandaş ise geçtiğimiz haftalarda aynı yerde yaşanan kaza sonrası 2 kişinin daha öldüğünü söyleyerek, "Bir önlem alınması lazım. Süratli bir şekilde geliyorlar buradan" diye konuştu.Aynı noktada geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada ise 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştı.