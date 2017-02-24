24.02.2017 10:36:29

Özel insanlar masa tenisi şampiyonasına hazırlanıyor

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi takımı, Türkiye Özel Sporlar Spor Federasyonu(TÖSSFED) tarafından Antalya'da düzenlenecek 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonasına katılacak.

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Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi takımı, Türkiye Özel Sporlar Spor Federasyonu(TÖSSFED) tarafından Antalya'da düzenlenecek 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonasına katılacak.Antrenör Alper Yalçın nezaretinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi , TÖSSFED tarafından 26-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek 2. Bölge Masa Tenisi şampiyonasına madalya umudu ile gidiyor.Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi şampiyonaya, Antrenör Alper Yalçın ile birlikte Ümit Kılıç ve Hakan Terlemez isimli sporcularla katılacak.