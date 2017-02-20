20.02.2017 09:38:49

(Özel) Hastaneye yatalak geldi, yürüyerek çıktı

Adana'da kemik erimesi nedeniyle 83 yaşında beli kırılan ve gittiği hastanelerde yaşlı olduğu için ameliyat masasına yatırılmayan kadın, son başvurduğu hastanede ameliyat olup evine yürüyerek gitti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adana'da kemik erimesi nedeniyle 83 yaşında beli kırılan ve gittiği hastanelerde yaşlı olduğu için ameliyat masasına yatırılmayan kadın, son başvurduğu hastanede ameliyat olup evine yürüyerek gitti.Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan Mükerrem Kılınç'ın (83) eşi Kemal Kılınç yaklaşık 1.5 ay önce hayatını kaybetti. Kemik erimesi rahatsızlığı olan Kılınç, cenaze işleri ve taziyeye gelenlerle ilgilendi.Bu arada taziye evinde fazla oturmaktan kemik erimesi olduğu için beli kırıldı. Kılınç önce bunu fark etmedi ancak ağrıları dayanılmaz olunca ve artık ayağa kalkamaz duruma gelince Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrolün ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne daha sonrada Mersin'de üniversite hastanesi ve burada da tedavi olamayınca özel bir hastaneye gitti.Ancak hastanelerin hepsi yaşlı olduğu için ameliyat edemeyeceklerini çok büyük bir risk olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kılınç'ın çocukları onu Acıbadem Adana Hastanesi'ne getirdi. Burada Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kılınç'ı muayene edip gerekli tetkiklerden geçirdikten sonra ameliyat edilebileceğini söyledi. Yapılan bir operasyonun ardından Kılınç hem dayanılmaz ağrılarından kurtuldu hem de artık ayağa kalkıp yürüyerek kendi işini kendi yapabiliyor."Yaşlıyım diye ölümü beklemeyin"Mükerrem Kılınç, tekrar yürüdüğü ve dayanılmaz acılardan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kimse yaşlıyım diye ölümünü beklemesin mutlaka çaresi var. Bunu bu hastanede doktorlar bize gösterdi. Şuan çok iyiyim daha önce beni şuradan kaldırsalar Allah, Allah diye hastaneyi ayağa kaldırıyordum. Çok fazla acım vardı 83 yaşındayım 4 çocuk annesiyim ama hiç böyle bir acı yaşamadım. Bende kemik erimesi vardı eşimin de vefatından sonra çok fazla oturdum, ilaçlarımı da biraz ihmal ettim sonuç böyle oldu. Şu anda iyiyim Allah razı olsun Orhan hocadan" dedi."Ölüm benim için kurtuluş diyordum"Prof. Dr. Orhan Şen, ise hastanın ve çocuklarının hastaneye geldiğinde 'ölüm kurtuluş' dediklerini anlatarak, "Hastamız 83 yaşında, geldiğinde bel bölgesinden başlayıp kasık bölgesine vuran şiddetli bir ağrı vardı. Bunun neticesinde hiçbir şey yiyip içemiyor ayağında uyuşmalar başlamıştı. Yürümekte zorluk çekiyordu ama en önemlisi kullandığı hiçbir ilaç ve uygulanan hiçbir tedavi bu ağrısını gidermiyordu. Hastanın çocuklarının ve kendisinin söylediği ölüm benim için bir kurtuluş. Lomber 1 vertebra adını verdiğimiz omurga kemiğinde kırık vardı. O kırık basınç yapıyordu ondan dolayı bu şikayetleri vardı ve ameliyattan başka hastanın hiçbir kurtuluşu yoktu. Ameliyatta basınç yapan kemik parçasını sinirin üzerinden kaldırdık ve omuriliğin üzerine basan kısmı rahatlattık. Ameliyattan sonra şuanda yürüyor ve o ağrıları yok hemşire hanımlara da beni tekrar ne zaman yürüteceksiniz diye soruyor. Koridorda yürürken el sallaması bütün bu yorgunluğumuzu ve ameliyat sırasında aldığımız risk ve yaşadığımız zorlukları bize unutturuyor" diye konuştu.Mükerrem Kılınç, hastaneden yürüyerek mutlu bir şekilde taburcu oldu.