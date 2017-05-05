06.05.2017 11:47:19

(Özel haber) Yeni aldıkları telefonları 112'yi arayarak test ediyorlar

Eskişehir 112 Acil Servis hattına gelen çağrıların yüzde 80'ni, gereksiz olarak kayıtlara geçiyor. Öyle ki vatandaşlar, yeni aldıkları telefondan ses gelip gelmediğini de 112 hattını arayarak test ediyor.

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Eskişehir 112 Acil Servis hattına gelen çağrıların yüzde 80'ni, gereksiz olarak kayıtlara geçiyor. Öyle ki vatandaşlar, yeni aldıkları telefondan ses gelip gelmediğini de 112 hattını arayarak test ediyor.Hayat kurtarmak adına adeta saniyelerle uğraşan 112 Acil Servis ekipleri, aynı zamanda gereksiz çağrılara da zaman harcıyor. Komuta merkezine bir ay boyunca gelen 25 bin çağrıdan, 20 bini gereksiz olarak kayıtlara geçti. Yeni alınan cep telefonlarının ses kontrolünü 112'yi arayarak yapan vatandaşlar, gereksiz çağrıların büyük bir kesimini oluşturuyorlar. Bunun yanında özellikle küçük çocukların eline verilen telefonlardan da 112'ye acil çağrılar düşüyor. Karşı taraftan ses alamayan komuta operatörleri, konuşamayacak durumda bir hastanın telefonun ucunda olduğunu düşünüyor. Yer tespiti ve tekrar iletişim kurmak için yoğun çaba sarf eden operatörler, ciddi bir süreyi boş yere harcamak zorunda kalıyor. 112'yi gereksiz yere meşgul eden vatandaşlar ise, başlarına geleceklerden biraz habersiz hareket ediyorlar. Çünkü 112 hattını arayan telefonda hat olmasa bile, IP adresinden yer tespiti yapılıyor. Akabinde ise cezai işlem uygulanıyor."PIN/PUK kodu sorulmak üzere bile maalesef aranıyoruz"Geçen ay kendilerine ulaşan çağrılar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yusuf Çankaya, kamu spotlarıyla birlikte gereksiz çağrılarda bir azalma gerçekleştiğini dile getirdi. Bunun yanında halen gereksiz olarak 112 hattına gelen çağrıların büyük bir orana sahip olduğunu aktaran Dr. Çankaya, "Eskişehir İl Komuta Kontrol Merkezi'nde 3 doktor 6 operatör, 24 saat hizmet vermekteyiz. Eskişehir bünyesinde 27 acil istasyonumuz var. Geçen ay boyunca ortalama bize gelen 25 bin çağrı içerisinde çıktığımız vaka sayısı yine ortalama 5 bin civarıdır. Yani geçen ay 112'ye düşen çağrının yüzde 80'i bizim gereksiz çağrı olarak değerlendirdiğimiz çağrılar. 112'yi gereksiz olarak meşgul eden çağrıların başında adres ve telefon sormak için arayanlar geliyor. Yine yeni telefonlar alındığı zaman denenmek için maalesef aranıyoruz. Yine ebeveynlerin çocukların eline verdiği telefonlardan çok çağrı düşüyor. Bu çağrılar da bize ciddi anlamda zaman kaybettiriyor ve telefonlarımızı meşgul ediyor. Ebeveynlerin özellikle çocukların eline verdikleri telefonların takibini daha dikkatli yapmaları bizim için çok faydalı olur. Bu sayede gelebilecek acil bir çağrı engellenmemiş olur. Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu kamu spotları, bu konuda çok fayda sağladı. Daha da çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi yeni alınan telefonlarda PIN/PUK kodu sorulmak üzere bile maalesef aranıyoruz" dedi.