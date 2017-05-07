SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
(Özel Haber) Yastıklı hırsız apartmandan 12 çift ayakkabı çaldı
08.05.2017 09:48:41

(Özel Haber) Yastıklı hırsız apartmandan 12 çift ayakkabı çaldı

Kağıthane'de geçtiğimiz aylarda bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızlarından biri, elinde yastıkla girdiği apartmandan koli ve çöp poşetinin içerisine doldurarak 12 çift ayakkabı çaldı. Apartman sakinlerinin isyan ettiği hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de geçtiğimiz aylarda bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızlarından biri, elinde yastıkla girdiği apartmandan koli ve çöp poşetinin içerisine doldurarak 12 çift ayakkabı çaldı. Apartman sakinlerinin isyan ettiği hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay saat 04.30 sıralarında Kağıthane Merkezi Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her 2 giriş kapısında da şifre düzeneği olan binaya gelen 2 hırsız, ellerindeki tornavidayla giriş kapılarının kilitlerini kırdı. Ellerinde koli ve çöp poşetleriyle içeriye giren hırsızlar, 6 katı tek tek dolaşarak toplamda 12 çift ayakkabı çaldı. Ardından hırsızlar, kolilere ve poşetlere doldurdukları ayakkabıları sırtlarına yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlardan bir tanesinin apartmana yastıkla girmesi şaşkınlık yaratırken tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yastıkla gelip koli ve poşetlere ayakkabıları doldurdular

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece saatlerinde binaya gelen hırsızlar, önce şifre deneyerek kapıyı açmayı deniyor. Şifre girerek başarılı olamayan hırsızlar ardından tornavida ile kapıyı açarak içeriye giriyor. Diğer bir hırsız ise üst kattaki girişten girerek hırsızlığa başlıyor. Hırsızlardan biri koli ile içeriye girerken diğer hırsız da elinde yastıkla içeriye girerek çöp poşeti ile katları geziyor. 6 katı tek tek dolaşan hırsızlar, apartman sakinlerine ait ayakkabıları koli ve poşetlere doldurarak apartmandan çıkıyor. Yastıkla gelen hırsızın yine yastıkla apartmandan çıkması ise dikkat çekiyor.

"Ayakkabılardan vazgeçtik, kapıları kurtarmak istiyoruz"

Apartman görevlisi Cemil Tombul, "Sabah saatlerinde hırsız yastıkla geliyor ve 2 kişi binaya giriyor. Birisi üst kattan diğeri de alt kattan giriyor. Sonra ayakkabıları alıp çıkıyorlar. Alt kattaki ayakkabıları çöp poşetine, üst kattaki de ayakkabıları kolinin içine dolduruyor. Hırsızlardan birinin elinde yastık ama neden yanında getirdi onu bilmiyorum. İlginç bir soygun, daha önce de bu binada hırsızlık yaşandı. Binanın kollarına ve kilitlerine zarar veriyorlar. Olaydan sonra yeniden kilitleri değiştirdik. Bıçak gibi bir şeyler kapıyı esnetip içeriye giriyorlar. Biz ayakkabılardan vazgeçtik, kapıları kurtarmak istiyoruz. Hırsızlar resmen buraya dadandı. Hemen hemen 12 çift ayakkabı çalındı. Apartman sakinleri şikayetçi olalım diyorlar. Çünkü artık onlarda bıktı. Hırsızlar artık bunu yapmasınlar, emniyet de bunun peşine düşsün. Yoksa ben suçlu duruma düşüyorum. Burada millet ile tartışıyorum. Burada 42 kişi yaşıyor" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
    YORUM YAZ
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa İslam Konseyi Başkanı Kbibech, Paris Camisi Yöneticisi Boubakeur, Lyon Camisi Yöneticisi Kabtane ve Fransa'daki Müslümanlar Derneği Başkanı Lasfar, Macron'u tebrik etti.
08.05.2017 09:36:04
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08.05.2017 09:29:19
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları