29.01.2017 10:09:45

(Özel Haber) Yabancı yatırımcı en çok İstanbul, Bursa ve Trabzon'u tercih ediyor

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Turkhousing Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Sönmezoğlu, en çok ise İstanbul, Bursa ve Trabzon'dan gayrimenkul satışı olduğunu söyledi.Türkiye genelinde 2016 yılında yabancılar 18 bin 189 konut satın aldı. Yabancılar İstanbul'dan 6 bin, Bursa'dan bin 500 ve Trabzon'dan ise bin konut aldı. En çok konutu ise 3 bin konutla Iraklılar aldı. Irak'ı Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan ve İngiltere takip ediyor.Türkiye açısından 2016 yılının sıkıntılı geçtiğini ifade eden Turkhousing Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Sönmezoğlu, "Belirli süreçlerde yavaşlamalar olmasına rağmen, çabuk atlattık. Şu anda Ortadoğu'nun haricinde diğer ülkelerden de gayrimenkul olarak Türkiye'ye yatırımlar devam ediyor. 2016 yılında yaşadığımız bazı olumsuzlukların 2017 yılında yaşanmayacağını umuyorum. Sıkıntıların ortadan kalkmasıyla yabancı yatırımcının alımı devam edecektir. Yabancı yatırımcının 2016 yılında yaptığı yatırım 2017 yılında değişmeyecek, hatta daha fazlası olacak" dedi.Yabancı yatırımcının ilk İstanbul'u tercih ettiğini belirten Sönmezoğlu, "Daha sonra ise yeşil ve doğasıyla Bursa ve Trabzon ağırlıklı oluyor. İlk zamanlarda Bursa'ya yatırım yapan yabancılar Nilüfer bölgesini tercih ederken, şimdilerde ise Yıldırım ve Osmangazi'yi tercih ediyor. Artık Bursa'nın her mahallesinde ve her semtinde yabancı yatırımcıları görebilirsiniz" diye konuştu.Bursa'nın dağından denizine kadar yabancı yatırımcı için çok cazip olduğuna dikkat çeken Sönmezoğlu, "Ulaşımın kolaylığından yeşiline, tarihi zenginliğinden denizine kadar her şey bu şehirde var. Ayrıca Bursa'da istedikleri bölgede istedikleri tip daire bulabiliyorlar. Küçük aileler, 3+1 veya 4+1 daireleri tercih ederken, kabalık aileler ise villa tipi evleri tercih ediyor" şeklinde konuştu.