29.01.2017 10:11:03

(Özel Haber) Uludağ'da gariban sky

Uludağ'da bir günlük tek kişi tatilin bedeli yaklaşık bin liraya kadar çıkınca dar gelirli günübirlikçi vatandaşlar poşetle kayarak karın keyfini çıkardı.

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Uludağ'da bir günlük tek kişi tatilin bedeli yaklaşık bin liraya kadar çıkınca dar gelirli günübirlikçi vatandaşlar poşetle kayarak karın keyfini çıkardı.Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatili hareketliliği otelciler başta olmak üzere tüm Uludağ esnafının yüzünü güldürüyor. Günler öncesinden rezerve edilen otellerde tatilin başlamasıyla birlikte yer bulunmazken pistler günübirlikçi vatandaşlarında akınına uğruyor.Fiyatların adeta el yaktığı Uludağ'da bir gün tatil yapmak isteyen yaklaşık olarak bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Kendi otomobili harici oteller bölgesine gelmek isteyen bir kişi, teleferiği tercih ettiği taktirde oteller bölgesine gidiş dönüş 38 lira bilet parası ödüyor. Birinci ve ikinci oteller bölgesinde herhangi bir otelde konaklamak isteyen bir kişi en az gecelik 450 lira para ödemek zorunda. Gün boyu otelde vakit geçirmeyip kayak yapmak isteyen bir tatilci 60 liraya bir çift kayak, 40 liraya ise elbise kiralıyor. Eğer kayak yapmayı bilmiyor ve öğrenmek istiyorsa 1 saat tek kişi kayak dersi için en az 170 lira ödemesi gerekiyor. Kızak kaymak için 50, kar motoru ile 10 dakika tur atmak için ise 250 lira ödemek gerekiyor. Her şey dahil oteller harici bölgedeki bir kafede ya da mekanda zaman geçirmek isteyen bir vatandaş bir bardak çaya da en az 15 lira ödemek zorunda. Tüm bu harcamalar toplamında Uludağ'da tek başına bir gece konaklayıp ertesi gün kayak yapmak isteyen bir kişi bin liraya yakın bir harcama yapmak zorunda.Uludağ'da fiyatlar el yakınca oteller bölgesine sezon boyunca bir yada iki kez oda hafta sonları günübirlik gelen dar gelirli vatandaşlar ise pistlerde naylon poşetlerle kayıp karın keyfini çıkarıyor. Poşetlere oturup kayan karda gönüllerince yuvarlanan vatandaşlar Uludağ'da bir gün tatil yapmanın hayalini kuruyor. Öte yandan dar gelirli vatandaşlarında Uludağ'da tatil yapması için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi bölgede sosyal tesis yapmak için harekete geçti. Belediye Başkanı Recep Altepe'nin belediyeye ait bir arazi üzerinde 2 bin araçlı otoparkı bulunan dev bir sosyal tesis kurup ayrıca dar gelirli vatandaşlara yönelik yaptığı gezi ve etkinliklerle dağdaki fahiş fiyat uygulamasını rekabet ile aşağıya çekmeyi hedeflediği öğrenildi.