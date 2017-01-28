29.01.2017 10:05:47

(ÖZEL HABER) Uludağ'da facia işte böyle teğet geçti

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da muhtemel kar motoru faciası, kahraman bir snowboardcunun dikkati sayesinde kıl payı atlatıldı.

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Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da muhtemel kar motoru faciası, kahraman bir snowboardcunun dikkati sayesinde kıl payı atlatıldı.Olay, Uludağ ikinci oteller bölgesindeki bir kayak pistinde yaşandı. Otellerin olduğu bölgeden tepeye doğru aşırı hızlı seyreden bir kar motosikleti tepenin üzerine varmak üzereyken karşı yönden gelen bir başka kar motosikleti ile aniden karşılaştı. Birbirine çarpmamak için ani hamle yapan iki kar motosikletinden tepeden aşağıya doğru inenin sürücüsü, kontrolü kaybedip motorun üzerinden düştü. Motor son sürat pistten aşağıya doğru insanların üzerine doğru kaymaya devam etti.Bu sırada sürücüsünün üzerinden düştüğü kar motosikletinin hızlı bir şekilde kayak yapan yüzlerce kişinin üzerine doğru gittiğini gören snowboardcu bir genç, hızla giden kar motosikletini takip ederek üzerine atladı. Kar motosikletinin sürücüsüz ve hızla kayakçıların üzerine gittiğini fark eden kahraman snowboardcu önce kayakçıları bağırarak uyardı. Ardından motosikletin peşine takılan boardcunun, hızla giden aracın üzerine atlama anı İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Aksiyon filmi sahnelerini aratmayan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.Kar motorunun hızla gittiği yönde o sırada kayakçılar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali'ne katılanlar bulunuyordu. Jandarma ekipleri hızlı giderek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen diğer kar motosikleti sürücüsü hakkında işlem başlattı.