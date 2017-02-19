19.02.2017 12:01:50

(Özel Haber) Uçaklardan esinlenip pervaneli klima sistemi için kolları sıvadı

Kayseri'de Hava İkmal Bakım Merkezinden emekli olan ve çiftçilik yapan Mehmet Akpınar, bahar aylarında yaşanan don olaylarını önlemek için uçaklardaki klima sistemlerinden esinlenerek 3 metre pervaneli dev klima sistemi yapmak için kolları sıvadı.

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Kayseri'de Hava İkmal Bakım Merkezinden emekli olan ve çiftçilik yapan Mehmet Akpınar, bahar aylarında yaşanan don olaylarını önlemek için uçaklardaki klima sistemlerinden esinlenerek 3 metre pervaneli dev klima sistemi yapmak için kolları sıvadı.Kayseri'deki Hava İkmal Bakım Merkezinden emekli olmadan önce 25 yıl Hava Kuvvetlerine ait uçakların havalandırma sistemleri, basınçlandırma ve klima sistemleri üzerinde çalıştığını ifade eden Mehmet Akpınar, 2010 yılında emekli olduktan sonra babasından kalan bahçede tarımla uğraştığını söyledi. Bahçe tarımında bahar aylarında don olaylarının yaşandığına dikkat çeken Akpınar, "Bu don olaylarında ürünlerde karaleke ve iç kurdu hastalıkları oluyor. Bu da üreticiye büyük sıkıntılar yaşatıyor. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla teknik bilgilerimi kullanmaya karar verdim. Evlerde kullanılan klima sistemlerinin bahçelerde de olabileceği düşüncesi ile yola çıktım" diye konuştu.Araştırmalarına ziraat fakültelerinin yapmış olduğu çalışmaları inceleyerek başladığının altını çizen Akpınar, "İç Anadolu Bölgesi'nde genelde yüzde 90 oranında radyasyon donu oluştuğunu tespit ettim. Radyasyon donu yüksekteki sıcak hava basıncının aşağıya basınç yapması ve soğuk havayı hapsetmesi sonucunda oluşuyor. Bunu önlemek için büyük çapta bir rüzgar sirkülasyonu oluşturulması gerektiği fikri ortaya çıktı" diyerek rüzgar sirkülasyonunu sağlayabilmek için uçaklardaki havalandırma ve klima sistemlerinden esinlendiğini söyledi.Uçakların fan sisteminde pervanelerin 1.80 santimetre olduğunu, rüzgar sirkülasyonunu oluşturabilmek için 3 metre büyüklüğünde pervaneye ihtiyaç olduğunu açıklayan Akpınar, "Şu anda pervaneyi yaptım. Pervaneyi tutacak olan direkler ve pervaneyi çevirmek için 22 KW'lik motor var. Önümüzdeki günlerde bunun montajını gerçekleştireceğiz. Bu fan sistemi ile bahçedeki soğuk hava akımını ittirerek, yerine sıcak hava dalgasının inmesini sağlayacağız. Yerden de sıcak hava vererek bahçeleri klimalandıracağız" diye konuştu.Akpınar, sistemin kurulmasının ardından verileri değerlendireceklerini ve verilere göre hareket edeceklerini söyledi.