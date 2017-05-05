06.05.2017 14:49:59

(Özel Haber) Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sema Karaoğlu:

Adana'da bir kuaförde dudaklarına dolgu yaptıran bir kadının yaşadığı facia ile ilgili olarak halkı uyaran Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, 'Derimiz kıymetli, dermatologlara emanet edelim' dedi.

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Adana'da bir kuaförde dudaklarına dolgu yaptıran bir kadının yaşadığı facia ile ilgili olarak halkı uyaran Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, "Derimiz kıymetli, dermatologlara emanet edelim" dedi.Geçen haftalarda Adana'da meydana gelen olayda, Merve Keleş adındaki genç kadın, bir kuaförde dudaklarına dolgu yaptırmış ve dudaklarını kaybetmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, deriye yapılan tıbbi işlemlerin, yalnızca dermatolog ve plastik cerrahlara yaptırılması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, "Botoks, dolgu, PRP; mezoterapi gibi derinin içine bir madde enjekte edilen işlemler tıbbi işlemlerdir. Deri altına uygulanan bu maddeler dokularla nasıl etkileşir, o kişide nasıl sonuçlara neden olur, bütün bunlar bir doktorun değerlendirmesi gereken konulardır ve bu tıbbi işlemler asla güzellik ve kuaför salonlarında yapılamaz. Bunların bir uzman tarafından yapılması lazım. Bu konunun uzmanları da dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanlarıdır" dedi."Tıpta 'estetisyen doktor' diye bir tabir yok"Konuyla ilgili olarak kavram karmaşası yaşandığına da dikkat çeken Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Basına yansıyan haberlerde 'estetisyen doktor' diye bir tabir kullanılmış. Tıp dilinde böyle bir tabir yok. 'Estetisyen' dediğimiz meslek erbabı, güzellik salonlarında güzellik hizmetleri veren ama tıbbi işlem yapma yetkisi olmayan kişiler. Bunlar estetik cerrahlarla karıştırılabilir. Ancak, estetik, plastik ve konstrüktif cerrahlar tıp fakültesini bitirmiş hekimlerdir. Üzerine de dört ya da beş yıl ihtisas almışlardır. Keza dermatoloji doktorları da tıp fakültesi bitirirler ve üzerine dört yıl deri için ihtisas yaparlar. Bu işlemler üzerine sadece bu iki meslek grubu uzmanlık Ã»nvanı alır. Oysa bizim ülkemizde bir çok durumda herkes kendine uzman nitelemesi yapabiliyor. Yani derimize tıbbi bir işlem yaptıracaksak, bunu yapan kişi mutlaka bir dermatolog ya da plastik cerrah olmalı. Derimiz kıymetli, derimizi dermatologlara emanet edelim.""Halk da bilinçli davranmalı"Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, halkın da konuyla ilgili bilinçli davranması gerektiğine dikkat çekti. Kendisine uzman diyen herkese inanılmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, "Sosyal medyada bir kontrol olmadığı için, herkes kendisine uzmanlık yakıştırması yapabiliyor. Bu konuda bilinçli olmak zorundayız. Gerekirse diplomasını göreceğiz. Basından gördüğümüz kadarıyla, Adana'da meydana gelen olayda, iş yeri uygun olmadığı için evinde uygulama yapmış. Hiçbir dermatolog, hiçbir plastik cerrah hastayı evine götürüp uygulama yapmaz. Biraz bizler de uyanık olmak durumundayız, sorgulamalıyız" ifadelerini kullandı.