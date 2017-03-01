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(Özel Haber) Trakya çiftçisi 'Nitratlı gübre yasağına' tepkili
01.03.2017 10:23:40

(Özel Haber) Trakya çiftçisi 'Nitratlı gübre yasağına' tepkili

Terör olaylarında bomba yapımında kullanıldığı tespit edilen nitratlı gübrenin satış ve kullanımının kısıtlamasına Trakya çiftçisinden tepki geldi.

Terör olaylarında bomba yapımında kullanıldığı tespit edilen nitratlı gübrenin satış ve kullanımının kısıtlamasına Trakya çiftçisinden tepki geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve emniyet güçlerinin, terör örgütleri ile yapıkları mücadelede el yapımı patlayıcıların gübreyle gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde nitratlı gübre çeşitlerinin satışı durdurulmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamalarda, 'Amonyum nitrat' olarak bilinen yüzde 33'lük gübrenin tarımsal amaçlı kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ancak potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışı ve kullanılmasının önünün bazı tedbirler ile açıldığı bildirilmişti.

Reçeteyle satış, muhtar denetiminde gübreleme

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, aynı zamanda bir üretici olduğunu hatırlatarak, "Yani tabi ki bu olayda bir mağduriyet ortaya çıkacak. 33'lük nitrat olarak kullandığımız buğday başağına en etkili olan gübre şu anda 26'lık nitrat olarak dağıtılacağı bilgisini aldık. Bu biraz çiftçi açısından çok zor bir olay" dedi.

"Trakya çiftçisi aynı zamanda bir jandarma, bir polistir"

Akgün, "Bence burada devlet bu kararı alırken, bölgesel uygulama yapmalıydı. Biz Edirne ve Trakya olarak ne kadar vatanına, milletine, bayrağına, devletine, askerine, polisine bağlı bir millet olduğumuz açıkça ortadadır. Biz hepimiz esasında bir jandarmayız, hepimiz bir polisiz. Çünkü her şeyin ötesinde vatanını milletini seven insanlarız. Devletimiz bir karar almış uymak zorundayız ama bu konuyla ilgili mutlaka ama mutlaka bölgesel uygulama yapılmalıydı. Özellikle Trakya gibi bölgeler bu işten muaf tutulmalıydı" ifadelerini kullandı.

"Boş çuvallar sayılacak, rapor tutulacak"

Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin tarla ve arazilerde kullanımı ile ilgili bilgi veren Akgün, "Çiftçileri, köy muhtarı ve azaları ile birlikte tarlaya giderken, kim giderse bilgi verilecek. Çok çuval gübreyle gittiği bildirilecek. Boş çuvallar sayılacak. Yani muhtarlık önderliğinde rapor tutularak, tarım il müdürlüğüne gönderilecek" dedi.

"Bölgemizde terör olayları yok, destekçileri yok"

Edirne merkeze bağlı Avarız Köyü Muhtarı Mesut Çakır, "Nitrat gübre kullanımı konusunda ben ve azalarım yetkili kılındı, tabi diğer yetkili personele yardımcı olarak. Ama genelde bu iş bizim üstümüze kalacak. Biz de köydeyiz sürekli. Ama bizim bölgemiz bu konuda biraz daha ari tutulması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bölgemizde terör olayları yok, destekçileri yok. Bizim sıkıntımız çevre köylerde olup da kendi köyümüzde arazisi olanların takibi ve kontrolü olacak" diye konuştu.

Edirne merkeze bağlı Hacıumur Köyü Muhtarı Nuhfel Guksu, "Bizim bölgemizde bu durum fazla sıkıntı oluşturmayacak ancak bana göre en büyük görev vatandaşa düşüyor. O kendisini soyutlaması için muhakkak takip etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çiftçinin kendi kararına bırakılması gerekir"

Edirne merkez ve civar köylerinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar ise "Gübremizi araziye atmamız için tarım il müdürlüğü nezaretinde atmamız gerekiyor. Haliyle bu zor olacak. Bunu biraz kolaylaştırmaları millet için iyi olur. Çünkü terör yok, bu bölge ari bölge olabilir. Herkes tek tek atmıyor bu gübreyi. Aynı anda atan 10 kişi var köyde, hangi birinin başına gelecek de bekleyecek onu. Gübreleme için hava şartları da bizim için önemli. Her an istediğin zaman yetkili de gelmeyebilir. Adam zaten ancak tarlasına gübresini almak için kullanıyor, terör için ya da bomba için onu kullanacak hali yok" dedi.

"Üreticimizi mağdur etmeyeceğiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı da nitrat gübresinin il genelinde henüz atılmasının başlanmadığına değinerek, "Bir ay içerisinde atılmasını bekliyoruz. Biz Edirne'de herhangi bir sıkıntı olacağına inanmıyoruz. Biz ona göre de hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. İnşallah kazasız belasız sezonumuzu tamamlayacağız, üreticimizi mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.
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