29.01.2017 10:06:19

(Özel Haber) 'THY Bilim Şenliği' bir ilke imza atacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenecek olan 'THY Bilim Şenliği'nde 3 bin kişi atölye çalışmasıyla rekor denemesi gerçekleştirecek.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenecek olan 'THY Bilim Şenliği'nde 3 bin kişi atölye çalışmasıyla rekor denemesi gerçekleştirecek.Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda ve BEBKA destekleri ile 4-5-6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Bursa Bilim Şenliği'nin bu yıl ki konsepti ise 'enerji verimliliği' oldu. Geçen yıl Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği kapsamında 3 günde toplam 230 bin ziyaretçinin katıldığı faaliyetlerde 72 bin 882 atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu yıl ise aynı anda 3 bin kişinin iştirak edeceği atölye çalışmasında dünya rekoru denemesi yapılacak.Elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji ve fizik uygulamalarının yer alacağı atölye çalışmalarındaki rekor denemesi için BTM tarafından Guinness'e müracaat edildi. Bu alandaki dünya rekoru, 2 bin 900 kişinin aynı anda atölye çalışması yaptığı Avustralya'ya ait.Geçen yıl 55 çadırda gerçekleştirilen 97 farklı atölye bu yıl 75 çadırda yapılacak. Bursa Bilim şenliği ayrıca enerji verimliliği teması ile düzenlenecek olan proje yarışmasıyla 102 bin lira ödül dağıtacak. Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, şenliğin bilime gönül verenler tarafından merakla beklendiğini belirterek, "Yapmış olduğumuz faaliyetlerle Türkiye'de hem bilime hem de teknolojiye katkı sağlayacak. Bundan sonra ise, devlet yetkilileriyle beraber Türkiye'deki kapasiteli çocukları desteklemek istiyoruz. Bunların özel eğitime alınmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bunun en bariz örneklerini BTM'nin gerçekleştirmiş olduğu bilim şenliklerinde görüyoruz. Çünkü oraya gelen projelere baktığımızda hepsi birbirinden ilginç ve dünya ile rekabet edebilecek seviyede. Bu projelerin ürüne dönüşmesi ve ihracatımıza destek olması lazım. Bütün dünyada bunun gibi birçok eğitim alanı bulunmaktadır. Bu eğitimler ise 3-5 yaşlarında başlıyor. Bunun yaygınlaşması gerekiyor" dedi.Bakan, "Dünya rekoru denemesi yapılacak. 3 bin tane çocuk, atölye çalışması yapacak. Bunun dışında bilim yarışması devam ediyor. Bu yarışmaya da 5 ayrı kategoride binlerce kişi tarafından başvuru geleceğini düşünüyoruz. Geçen yıl bin 366 tane proje gelmişti. Bunların içerisinden harika projeler çıkmıştı. Ülkemizin geleceği adına bu ve benzeri organizasyonlar çok önemli. Bu sene 'Tasarla yap uçur' ve 'dron' alanında ayrı 2 kategori daha ekledik" diye konuştu.