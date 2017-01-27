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(Özel haber) Termal su işletmecileri Bakan Avcı'nın açıklamalarından umutlu
27.01.2017 10:16:12

(Özel haber) Termal su işletmecileri Bakan Avcı'nın açıklamalarından umutlu

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Eskişehir'e yaptığı ziyarette dile getirdiği 'Termal turizm konusunda çalışmalar başlattık' açıklamalarına işletmecilerden destek geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Eskişehir'e yaptığı ziyarette dile getirdiği "Termal turizm konusunda çalışmalar başlattık" açıklamalarına işletmecilerden destek geldi.

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Bakan Avcı, ayağının tozuyla Eskişehir Termal Turizm Çalıştayı Ön Toplantısı'na katılmıştı. Toplantıda turizm konusunda önemli açıklamalara imza atan Bakan Avcı, "Bildiğiniz gibi Türkiye'de turizmin deniz, kum, güneş parantezinden kurtarılıp, farklı turizm türlerine de açılmasına ilişkin bir strateji değişikliğini yürürlüğe koyduk. Özellikle termal turizm bağlamında Ortadoğu pazarına ilişkin çok ciddi bir potansiyel söz konusu. Eskişehir ile yola çıkarak bölgemizin şuanda gerçekleşen ve gerçekleşecek olan potansiyellerinin ne olduğunu, bunların birlikte düşünüldüğünde farklı illerimize de evrilmiş olan bu potansiyelin birlikte değerlendirilmesi halinde nasıl bir sinerji oluşabileceğini bu çalıştayda inşallah enine boyuna konuşacağız" demişti.

"Bu bölgedeki potansiyel için buradayız"

Bu açıklamaların ardından Eskişehir'deki termal işletmelerden Bakan Avcı'ya destek geldi. Turizm konusundaki bu çalışmaların Türkiye'ye ve Eskişehir'e büyük katma değer sağlayacağını ifade eden Tasigo Hotels Operasyon Müdürü Servet Bulut, "Normalde güney otelciliğini çok iyi biliyorum. Tabii ki araştırmalarım sonucunda da burada da ciddi bir potansiyel olduğunu düşünerek, bu bölgeye transfer oldum. Eskişehir herkes tarafından bir marka olmuş bir şehir. Hem şehir yaşantısıyla hem de bu bölgenin turizm potansiyeliyle. Tabii biz turizmci olduğumuz için bu bölgedeki potansiyel için buradayız. Hem de tarihi mekanlarıyla bu şehir beni çekti. Ona göre de bu bölgede bulunmak istedim. Çok yakın geçmişe baktığımızda bile termal turizmin gelişmediğini ama son zamanlarda özellikle Anadolu'da termal turizmin yayıldığını görüyoruz. Bu da farklı destinasyonlarla önümüze çıkıyor. Bakan beye tabii ki biz de katılıyoruz ve yeni yeni destinasyonların oluşturulması ve yeni konseptlerin ortaya çıkarılması bu ülkenin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı, şehir ve termal turizmi birleştirerek ülkeye daha çok katma değer sağlayacağı ve bulunduğu bölgelerde de ciddi katma değer sağlanacağı bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Daha üst düzeye getirebiliriz"

Termal turizmin ilerlemesi için atılabilecek adımları sıralayan Bulut, "Türkiye olarak konuşursak, tabii ki finansörlerimizin, iş adamlarımızın bu konuya daha çok yatırım yapmaları lazım. Çünkü güney turizmi artık tamamen deniz, kum, güneş üçlüsünden ibaret ama bu bölgede İç Anadolu'da özellikle Eskişehir ve çevresinde ciddi bir termal potansiyel mevcut. Bunu daha çok insana anlatarak, daha çok reklam yaparak devlet kuruluşlarının da desteğini alıp, daha üst düzeye getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda da buradaki 2 üniversitenin ve yakın bölgedeki Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin ciddi anlamda çalışmalarının olduğunu biliyorum. Biz de turizmciler olarak buna destek veriyoruz. En azından hizmet ayağında daha kaliteli hizmet vermek, daha iyi ürünler oluşturmak anlamında bizler de kendilerine bu konuda kendi çapımızdan destek veriyoruz. Devlet kuruluşlarının da etkisiyle, bu bölgelerdeki termal turizmin çok gelişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Eskişehir bölgesinde ciddi bir su varlığı var"

Bizanslılardan kalma bir hamamı termal su ile birlikte hizmete açan Kamuran Demirkazıksoy ise Eskişehir bölgesinde ciddi su varlığının bulunduğunu işaret etti. Demirkazıksoy, "Bu hamam Bizanslardan kalma, biz 40 yıldır buradayız. Bizanslılardan kalma bir hamamdır burası termal tesis ama Türk hamamı olarak geçiyor. Şu anda sıcak suların kaynağı Eskişehir'in merkezinde olduğu için Kızılinler bölgesinde sıcak su kaynağı var. Yani şehir içinde Büyükşehir Belediyesi ile bir çalışma yaparlarsa, bir şeyler olabilir. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla bir termal otel yapıldı ama bu Kızılinler'e yatırım yapılırsa, gayet güzel sonuçlar alınabilir. Orada debisi yüksek suyun olduğunu biliyorum. İl Özel İdaresi orada suyu bulmuştu" şeklinde konuştu.

"Keşke bizde de Afyon'daki gibi oteller olsa"

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın söylediklerini takip ettiğini ve desteklediğini ifade eden Demirkazıksoy, şu şekilde devam etti:

"Bence de süper olur çünkü bugün Afyon, Kütahya termal konusunda ilerledi ama suyun taşınması da gerekiyor şehir içinden. O kadar taşınabilir bir su da yok Eskişehir'in merkezinde çünkü suyun özelliği gidiyor. Bildiğime göre, ancak suyun bulunan yerde termal tesis olabiliyor. Tabi onu jeofizikçiler ve jeoloji mühendisleri daha iyi bir şekilde analiz ederler. Tabii ki bunlar iyi katma değer sağlar. Keşke bizde de Afyon gibi bir sürü oteller olsa. İstihdam oluşturur, bir sürü kalemi olur. Bir termal tesisi düşünürseniz bir sürü çalışanı olur. Yani Eskişehir için çok faydası olur."

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