05.05.2017 10:02:43

(Özel Haber) Tedavisi biten kuşlar özgürlüğüne kavuştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler doğada buldukları yaralanmış ve yavru kuşların tedavisini gerçekleştirdikten sonra yaşam alanlarına bıraktı.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler doğada buldukları yaralanmış ve yavru kuşların tedavisini gerçekleştirdikten sonra yaşam alanlarına bıraktı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde gönüllü olarak kurulan Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma (VAŞAK) kulübü ekiplerinin ortak çalışmasıyla doğada yaralı olarak bulunup tedavi edilen 7 adet kanatlı yabani hayvan doğaya bırakıldı. 1 haftadan 6 aya kadar tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçen 1 Leylek, 3, Baykuş, 1 Erguvani balıkçıl, 1 Su tavuğu ve 1 Arı şahin, Arnavutköy Sazlıbozna köyü yakınındaki barajın yanında doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu. Erguvani balıkçılın doğaya bırakıldığı an uçup gözden kaybolduğu ve göç yolu üzerinde zayıf düştüğü için 2 aylık bir tedavi sürecinden geçen Leylek' in sersemlediği anlar kameraya yansıdı. Hayvanların doğaya bırakıldığı anda Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Osman Demirel, Orman ve Su İşlerine bağlı ekipler ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gönüllü Vaşak Kulübü üyeleri görevli olarak bulundu. Görevliler son olarak ellerindeki baykuşları havaya bırakarak doğal yaşamına kavuşturdu." Bugün 7 tane yabani hayvanı doğaya bırakacağız"Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel yaptığı açıklamada, "Bu hayvanlar bize ulaştırıldığında biz protokolle anlaşma yaptığımız İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine bunları sevk ediyoruz. Veterinerlik Fakültesinde bunların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra, bize bilgi verilen hayvanlar tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz. 1'le 6 ay arasında değişik tedavi rehabilitasyon süreçleri geçmiş sağlıklı ve doğal hayata uyum sağlayacak bilgisi aldığımız hayvanları bugün burada doğaya bırakıyoruz. Biz bölge müdürlüğü olarak toplam 6 ilde bu tür çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 'da yani Marmara'nın kuzey doğusu ve Trakya bölgesi bizim bölge müdürlüğümüzün sorumluluğu kapsamında" şeklinde konuştu."Veterinerlik fakültesinde oldukça fazla sayıda hayvanın tedavisi devam ediyor"İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerin verdiği katkıya değinen Demirel, "VAŞAK, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin oluşturmuş olduğu gönüllü bir kulüp. Bu arkadaşlar bize kendileri gönüllü olarak destek veriyorlar. Tedavilerinde bu hayvanlarda o VAŞAK kulübünün tedavi ettirdiği ve rehabilite ettirdiği hayvanlar. Halen veterinerlik fakültesinde oldukça fazla sayıda hayvan mevcut tedavisi devam eden. Bugün bunlar tedavisi tamamlanan hayvanlar. Bugün 7 tane kanatlı hayvanı doğal ortamına bırakacağız. 1 tanesi leylek, 1 tanesi erguvani balıkçıl, 1 tane su tavuğumuz vardı. 1 arı şahini ve 3 tanede baykuş var" dedi.