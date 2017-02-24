25.02.2017 08:53:59

(Özel Haber) Su kaplumbağaları ormanlık alanda ölüme terk edildi

Üsküdar'da ormanlık alandaki boş havuza terk edilen su kaplumbağaları öldü. Ölüme terk edilen kaplumbağaların durumu yürek burktu.

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Üsküdar'da ormanlık alandaki boş havuza terk edilen su kaplumbağaları öldü. Ölüme terk edilen kaplumbağaların durumu yürek burktu.Küçük Çamlıca'da bulunan Çamlıca Köşklerinin yer aldığı ormanlık alanda boş süs havuzuna bırakılan su kaplumbağaları, çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. Havuzda bulunan kaplumbağalar daha sonra yaşar umudu ile küçük bir su birikintisinin olduğu kanala taşındı. Havuz, belediye görevlileri tarafından temizlenirken, kanalın içerisinde bulunan kaplumbağalar da yaşıyor olma ihtimaline karşı tekrar kontrol edildi. Ancak bazı duyarsız vatandaşlar tarafından parka getirilerek bırakıldığı öğrenilen kaplumbağaların öldüğü anlaşıldı.