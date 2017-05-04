05.05.2017 10:06:57

(Özel Haber) Şişli'de motosikletle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan yaşları küçük motosikletli iki şüpheli, bağlantı yolunda motosikletten düşerek yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden biri vatandaş tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edilirken, diğer şahıs kayıplara karıştı.

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Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan yaşları küçük motosikletli iki şüpheli, bağlantı yolunda motosikletten düşerek yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden biri vatandaş tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edilirken, diğer şahıs kayıplara karıştı.Olay, dün saat 14.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde yaşları küçük iki şahıs, çalıntı olduğu öğrenilen motosiklet ile Dolapdere'den Okmeydanı istikametine doğru gitmeye başladı. O esnada devriye halinde olan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekip, şahısların durumundan şüphelendi. Bunun üzerine ekip, şahısları anons ederek "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan şahıslar, bulvar üzerinden motosikletle kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı.Bağlantı yolunda kaza yapınca yaya olarak kaçmaya başladılarBulvar üzerinde başlayan kovalamaca E-5 Karayolu Okmeydanı bağlantı yoluna kadar devam etti. Şahıslar bağlantı yolundan Okmeydanı'na döneceği esnada kaza yaptı. Motosikleti bırakan şahıslardan biri Okmeydanı diğeri de Talatpaşa istikametine yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahısları kovalayan ekip, diğer ekiplere anons ederek şahısların eşkalini ve kaçış istikametlerini bildirdi.Vatandaş kaçan şahsı yakaladıAnonsun ardından polis ekipleri, şahısların bıraktığı motosikleti güvenlik şeridi çekerek incelemeye aldı. Motosikletin yapılan plakası sorgusunda çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin motosiklet üzerinde incelemesi sürdüğü esnada kaçan şahıslardan biri, durumundan şüphelendiği vatandaş tarafından yakalandı. Şahsı yakasından tutan vatandaş, onu polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınarak kelepçelenen şahsın yapılan kimlik sorgusunda, 15 yaşındaki E.Ç. olduğu belirlendi.Polis ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç., ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.