01.03.2017 11:59:36

(Özel Haber) Sis altında kalan İstanbul drone ile havadan görüntülendi

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, drone ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin arasından süzülen sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, drone ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin arasından süzülen sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.İstanbulluların hayatını olumsuz etkileyen yoğun sis havadan görüntülendi. İstanbul'u adeta örten sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mecidiyeköy ve çevresindeki gökdelenlerin arasından süzülen sisin görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin yoğun sisten dolayı büyük bir kısmının kaybolduğu gözüküyor.