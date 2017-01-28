29.01.2017 10:05:52

(ÖZEL HABER) Şifalı çaylar Uludağ Üniversitesi'nden

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, doğal ada çayı, ıhlamur, limon otu ve kekik üreterek fakültenin satış birimlerinde tüketiciye ulaştırılıyor.

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Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, doğal ada çayı, ıhlamur, limon otu ve kekik üreterek fakültenin satış birimlerinde tüketiciye ulaştırılıyor.Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Kaçar, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Tıbbi aromatik bitkiler konusunda koleksiyon bahçemiz mevcut. Burada 50'ye yakın bitkimiz var. Bunun haricinde bu alan içerisinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz kendi çalışmalarımız için analiz yapacağımız kısmı ayırıyoruz. Geriye kalan kısım ise dekanlığımızın katkıları ile çay olarak satışa sunuluyor. Şu anda satışa sunulanlar arasında kekik, ada çayı, ıhlamur, limon otu gibi bitkilerimiz var" dedi.Üretilen bitki çaylarının ve baharatların hasat zamanının önemli olduğunun altını çizen Kaçar, "Çünkü bunların hepsi kokulu maddeler ve etken madde belli bir dönemde yükseliyor. O yüzden hasat zamanı çok önemli. Bunları hasat ettikten sonra uygun kurutma koşullarında kurutmamız gerekiyor. Özellikle yaz döneminde 35 santigrat dereceyi geçmeyen kurutma ünitelerinde kurutuyoruz. Kurutma kalite ve renk açısından çok büyük önem taşıyor. Kuruttuktan sonra ayıklıyor ve içine başka bitkiler karışmamasına dikkat ediyoruz. Piyasadaki en önemli sıkıntılardan biri, baharatların içine başka bitkilerin karıştırılması. Burada tamamen saf ürün bulmak mümkün. Bu çalışmalarımız raflarda yerini alacak. Bitkilerimiz 25-50 gramlık paketler halinde 8-9 lira arasında satışı gerçekleşiyor. Bu sene bin paket üretildi ve satışa sunuldu" diye konuştu.Amatör ruhla üretiliyorUludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Gürlük, ufak çapta bitki çaylarının tanıtımını yaparak, raflarda yerini aldığını vurguladı. Amatör ruhla bu ürünlerin üretildiğini kaydeden Gürlük, "Ben Oya Kaçar hocama teşekkür ediyorum. Yeri geldi çuvalları kendi taşıdı, yeri geldi çapa yaptı. Ürünleri yetiştirdi. Biz de dekanlık olarak destek olduk. Fakültemizde üretilenler kampus içerisindeki bulunan satış noktalarımızda satılıyor" ifadelerini kullandı.Bitki çaylarından alan bir vatandaş ise, "Uludağ Üniversitesi'nin üretmiş olduğu limon otu bitki çayını denemek istiyorum. Çok güzel olduğunu gördüm, umarım memnun kalırım" şeklinde konuştu.