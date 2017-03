02.03.2017 10:43:22

(Özel Haber) Selçuk Şahin: '3 puan alarak biraz daha yukarılara çıkmak istiyoruz'

Gençlerbirliği, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Gençlerbirliği oyuncusu Selçuk Şahin, Akhisar Belediyespor maçını kazanarak ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Gençlerbirliği, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Gençlerbirliği oyuncusu Selçuk Şahin, Akhisar Belediyespor maçını kazanarak ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği pazartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Başkent ekibi karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, futbolculardan Selçuk Şahin ve Etien Velikonja İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.Selçuk Şahin: "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç"Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Karabükspor maçını değerlendiren Gençlerbirliği oyuncusu Selçuk Şahin, Karabük'ten en kötü bir puanla dönmek istediklerini ancak kendileri için hataların daha çok olduğu bir maç yaptıklarını ifade etti.Karabükspor'un kendi sahasında bu ligde en fazla puan kazanan takım olduğuna dikkat çeken Şahin, "Zaman zaman oyun içinde olumlu şeyler vardı ama istediğimiz gibi bir maç geçmedi. Şimdi kendi sahamızda oynayacağımız ve kazanmamız gereken bir Akhisar maçı var. Ligde içerde puan kaybı yaşadığınız zaman sıkıntı yaşıyorsunuz ve biz bunun farkındayız. 3 puan alarak biraz daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Ligin 2. yarısı zor geçecek. Kendi sahamızda kesinlikle kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu."Kazanarak yukarılara oynamak istiyoruz"Alt sıralardaki rakiplerle kendi sahalarında oynayacaklarına dikkat çeken tecrübeli oyuncu, "Alt sıralarda oynayan bir takım olmak istemiyoruz. Bu maçları kazanmak biraz daha oradan kopmak için bizim adımıza avantaj gibi gözüküyor. Son dönemde herkes artık her takımdan puan alabiliyor. O yüzden her maç zor olacak. Bu ligde iç sahada kaybetmemek lazım. Biz de bu hafta kazanarak artık yukarılara oynamak istiyoruz" dedi.Etien Velikonja: "Karabükspor maçını unutmamız gerekiyor"Devre arasında Gençlerbirliği kadrosuna katılan Etien Velikonja ise Karabükspor maçının ilk yarısında iyi oynamadıklarını kaydederek, "2. yarıda soyunma odasında hocayla konuştuktan baskı yapmaya çalıştık. Bence o maçın hakkı beraberlikti ama yenildik. O maçı bir an önce unutup bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" dedi."Böyle bir takıma geldiğim için mutluyum"Sloven futbolcu, Gençlerbirliğine transferi ile ilgili olarak ise, "Buraya gelmeden önce başka bir ülkeye gideceğim için zorluklar çekeceğimi düşündüm. Fakat geldiğim günden beri oyuncular beni çok iyi karşıladılar. Böyle bir takıma geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı."Maç günü sahaya çıkıp savaşacağız"Pazartesi günü oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçının önemli bir maç olduğunu ve iç sahada rakip takıma puan vermemek için sahaya çıkacaklarını kaydeden Velikonja, "Bu maç için gerekli hazırlıkları yapacağız. Maç günü de sahaya çıkıp savaşacağız ve 3 puan alıp yüksek seviyemizi görmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.