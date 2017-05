06.05.2017 10:07:17

(Özel Haber) Savaş mağdurları Türk hekimlerine emanet

Savaştan ve zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınan lösemili hastalar, çareyi Türk hekimlerinde buldu. Lösemi hastası 24 yaşındaki Suriyeli Mustafa Zenenili'nin en büyük hayali ise bir an önce iyileşip, ailesine ve çocuklarına kavuşmak.Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan lösemi hastası 24 yaşındaki Suriyeli Mustafa Zenenili ve Irak'tan gelen 44 yaşındaki Ahmet Alpfarhat'ın tedavileri Türk hekimleri tarafından Ankara Onkoloji Hastanesinde yapılıyor. Suriyeli Mustafa Zenenili, rejim askerlerinin eziyeti ve evlerinin bombalanmasının ardından kaçak yollarla başlayan Türkiye'ye sığınma sürecini ve yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.En büyük arzusu çocuklarına kavuşmakZennili, hastanedeki tedaviden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, Konya'da yaşayan ailesini ve iki çocuğunu çok özlediğini, iyileştikten sonraki en büyük hayalinin ise çocuklarına kavuşmak olduğunu kaydetti. Zennili, Türk hekimlerine ilişkin, "Bana çok iyi bakıyorlar. Allah'a şükür. Hizmetleri çok iyi. Hastanelerden çok memnunum" ifadelerini kullandı.Doktor Bahar Uncu Ulu, Zennili'nin yaklaşık 40 gündür tedavi gördüğünü belirterek, "Akut lösemi tanısı ile bize gelmişti. Kan kanseri tanısı ile geldi. Kemoterapi tedavisini tamamladık. Enfeksiyon nedeni ile yatışı uzadı. Takip ediyoruz. İyi gidiyor tedavi. Mustafa gibi hastanemizde bir çok hastamız var" şeklinde konuştu.Irak'tan 9 ay önce Türkiye'ye gelen lösemi hastası Türkmen Ahmet Alpfarhat ise, hastalığının Türkiye'ye geldikten sonra ortaya çıktığını belirtti. Alpfarhat, gördüğü tedaviden çok memnun olduğunu belirterek şimdi daha iyi olduğunu dile getirdi.Doktor Uncu Ulu, Alpfarhat'ın sağlık durumuna ilişkin şunları kaydetti:"Ahmet Bey, yaklaşık 20 gündür hastanede yatıyor. ALL tanısı ile izlediğimiz bir hasta kemoterapisini tamamladık. Bu dönemde hücrelerinin düşmesini bekliyoruz. Tedavisi devam ediyor. Bu süreç 1 aya kadar uzayacak gibi gözüküyor. Ahmet Bey gibi hastalarımıza her türlü tedavi ve desteği sağlıyoruz. Bu dönemde yaklaşık 900 tane hastaya hizmet verdik. Hizmet vermeye de devam ediyoruz."