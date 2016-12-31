31.12.2016 22:40:44

(Özel Haber) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'ni su bastı, yol trafiğe kapatıldı

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'ni yoğun yağış sonrası su bastı. Göle dönen tünel trafiğe kapatılırken, yılbaşı için evlerine giden vatandaşlar yolda kaldı.

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Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'ni yoğun yağış sonrası su bastı. Göle dönen tünel trafiğe kapatılırken, yılbaşı için evlerine giden vatandaşlar yolda kaldı.Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyu yoğun yağış nedeniyle tünelin girişindeki hastane inşaatının arka tarafında geldiği öğrenilen ve henüz çıkış yeri belirlenemeyen bir kaynaktan akan su, tüneli bastı. Hızla akmaya devam eden su, tünelin içine dakikalar içerisinde göle döndürdü. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, İSKİ ile İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tüneli trafiğe kapatarak tahliye çalışmalarına başladı ancak kaynağın bulunamaması nedeniyle su baskın durdurulamıyor. Yılbaşını Sarıyer'de geçirmek isteyen vatandaşlar ve evine gitmeye çalışan vatandaşlar ise tünelin kapatılması nedeniyle mağdur oldu.Öte yandan tünelin girişine "kapalı" uyarısı yansıtıldığı görülürken, göle dönmesi nedeniyle tünelden yaklaşık 2 saat boyunca trafik sağlanamıyor.