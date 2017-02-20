20.02.2017 09:27:26

(Özel Haber) Şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Sarıyer Bahçeköy'de yol kenarındaki çamur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın sürücü, yakınlarına sarılarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

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Sarıyer Bahçeköy'de yol kenarındaki çamur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın sürücü, yakınlarına sarılarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriyaköy'den Bahçeköy istikametine giden 34 HY 0968 plakalı otomobilin sürücüsü, yol kenarındaki çamur nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, şarampole uçarak yan yattı.Yakınlarına sarılarak olayın şokunu atlatmaya çalıştıKazanın ardından aracın içinde kalan genç kadın, kendini bir anda dışarıya attı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın, olayın şokuyla polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadını sakinleştirdi ve aracı kaldırmak için olay yerine çekici çağırdı. Çekici beklendiği esnada genç kadının yakınları da olay yerine geldi. Kadın ağlayarak uzun uzun yakınına sarıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.