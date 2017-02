09.02.2017 09:47:49

(ÖZEL HABER) Referandumda AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışacak

AK Parti Bursa teşkilatı, referandum öncesi propaganda faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladı.

AK Parti Bursa teşkilatı, referandum öncesi propaganda faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladı.Bursa'da bulunan 6 bin 8 sandıkta sandık yönetim kurullarıyla bir araya gelen il yönetimi, seçime hazır bir şekilde bekliyor. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, "AK Parti olarak seçime en hazırlıklı partiyiz. Bir seçim bittiğinde ertesi gün yeni bir seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Referandum ile ilgili çalışmalar ekim ayından itibaren devam ediyor. Seçim hazırlıklarımızı süratli bir şekilde devam ettiriyoruz. Ocak ayında çok yoğun bir tempoda çalıştık. Bursa'da bulunan 6 bin 8 sandıkta sandık yönetim kurullarıyla bir araya gelip toplantılar gerçekleştirdik ve çalışmalarımızı gözden geçirdik. Şu an itibariyle tam bir ekip olarak seçime hazır bir şekilde bekliyoruz. 2 gün önce genişletilmiş il toplantıları gerçekleştirdik. Teşkilat mensuplarımız seçime hazır. Heyecanlı ve istekliler. Seçim zamanı yapacağımız her türlü çalışmayı gözden geçirdik. Sosyal medya, gazete ve televizyonlarda referandumla ilgili çalışmalarımızı anlatacağız. Bizim en önemli çalışma alanımız her vatandaşın bizzat ayağına gitmek olacak" dedi.Sıkılmadık el, gidilmedik ev bırakmayacaklarını anlatan Cemalettin Torun, "Biz vatandaşlara, değişikliğin gerekçelerini, neden bu noktaya gelindiğini, Türkiye'nin geçmişte neler yaşadığını anlatacağız. Biz doğruları anlatacağız. Ondan sonra takdir aziz milletimizindir. Bu konuda AK Parti ve MHP grubu üzerine düşeni mecliste yaptı. Mecliste sabahlara kadar çalışmalar yapıldı. Anayasa değişikliğinin halkımızın takdirine sunulacak şekilde yolu açıldı. Meclisimize bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Milletimizin takdir hakkını kullanacağı seçimler yaklaştı. Bu süreçte propaganda çalışmalarımızı en üst seviyede sürdüreceğiz. Basiretli ve sağduyulu bir milletimiz var. Mutlaka her zaman doğrudan yana yer almıştır. Milletimiz doğruyu biliyor. Bizim çalışmalarımızı görüyor. Ben inanıyorum ki büyük bir çoğunlukla evet çıkacaktır. Bursa geçmişte olduğu gibi en çok destek veren illerden bir tanesi olacaktır" diye konuştu.Anayasa değişiklik paketinin AK Parti ve MHP'nin mutabakatıyla geçtiğini hatırlatan Torun, "Bizim çalışma yöntemimiz ile MHP'nin çalışma yöntemleri farklı. Bu konuda biz AK Parti olarak ayrı bir çalışma yapacağız. MHP de ayrı bir çalışma yapacak, ama hedefimiz aynı olacak. Anayasa değişiklik paketinin kabulü noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz, fakat sahadaki çalışmalarımız ayrı ayrı sürecek" şeklinde konuştu.