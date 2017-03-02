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(Özel Haber) Özgecan'ın adını yaşatmak için dikiyorlar, boyuyorlar, öğreniyorlar
03.03.2017 09:28:41

(Özel Haber) Özgecan'ın adını yaşatmak için dikiyorlar, boyuyorlar, öğreniyorlar

Edirne Belediyesi tarafından 2 yıl önce açılan Özgecan Kadın Lokalinde, kursiyer kadınlar Özgecan Aslan'ın anısını yaşatmak için hem dikiş dikiyor, nakış işliyor, spor yapıyor, hem de özgüven ve küçük ekonomiler kazanıyor.

Edirne Belediyesi tarafından 2 yıl önce açılan Özgecan Kadın Lokalinde, kursiyer kadınlar Özgecan Aslan'ın anısını yaşatmak için hem dikiş dikiyor, nakış işliyor, spor yapıyor, hem de özgüven ve küçük ekonomiler kazanıyor.

11 Şubat 2015 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan cinayetinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin birçok noktasında kadına karşı şiddetle ilgili gösteri ve tepkilerin en anlamlılarından biri Edirne'den geldi. Edirne Belediyesi, Özgecan Aslan cinayetini unutturmamak ve yaşanabilecek kötü olayların da önüne geçebilmek adına kentin 3 farklı noktasında 14 Mayıs 2015 tarihinde Özgecan Aslan Kadın Lokallerini açtı. Lokallerde, dikiş nakış kurslarından, üç boyutlu tablo yapımına, spor salonlarından güzellik merkezlerine kadar tüm imkanlar kadınların hizmetine sunuldu.

"Canımız halen yanıyor"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi olarak 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde hunharca katledilerek üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı bir an olsun bile unutmamak ve anısını yaşatmak için kadın merkezlerini açtıklarını belirterek, "Bizim için çok ama çok kıymetli olan özel bir yerdeyiz. Özgecan Kadın Merkezimizdeyiz. Özgecan'ı unutturmamak adına yola çıkmıştık. Canımız halen yanıyor. Unutturmamak ve kadınları toplumda daha da güçlendirmek adına bu merkez açılmıştı" dedi.

"Kadınlarımızı evden çıkarmak istiyoruz"

Edirne'de kadınların sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkı sağlamaya yönelik 3 kadın merkezleri olduğunu hatırlatan Gegeoğlu, "Amacımız, kadınlarımızı evden çıkartıp sosyal yaşamın içindeki bağlarını daha da güçlendirmek. Hem komşuluk ilişkilerini hem de sosyal yaşamdaki özgüvenlerini burada tamamlıyorlar. Gelip sporunu yapabiliyorlar, onun dışında kurslarımız var. Kurslarımızda dikiş yapıp bunu öğrenip daha sonra da ev ekonomilerine katkı sağlayan hanımlarımız var. Kadınlarımızı evden çıkartıp, toplumla daha içice daha öz güvenli bireyler haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kadın ne kadar güçlüyse, toplumda o kadar güçlü"

Gegeoğlu, toplumun temelini kadının oluşturduğu vurgusunu yaparak, "Biz Edirneliler olarak biliyoruz ki, kadın sosyal yaşamın içinde ne kadar varsa, ne kadar güçlüyse toplum da, aile de o kadar güçlü. O yüzden bu kadın merkezlerimiz biraz daha artarak, biraz daha gelişerek, biraz daha büyüyerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Hem terapi oluyor hem de ekonomi"

Dikiş eğitmeni Gülay Sargı da "Hiç dikiş bilgisi olmadan gelenler, ceket, etek, bluz, elbise, çocuklarını bir şeyler dikerek bir seneyi tamamlıyoruz. Burada çok mutlular, hem eğleniyoruz, hem dikiyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Nurten Çöke ise "Torunlarım için bir şeyler dikiyorum. Hediyeler dikiyorum. Hem aile bütçesine yardımcı oluyorum hem de benim için de terapi oluyor. Hanımlar gelip zamanlarını burada değerlendirebilirler. Hem ev hanımlarına bir terapi oluyor hem de aile bütçesine yardım oluyor" diye konuştu.

"Sağlıklı yaşam için spor yapıyoruz"

Spor eğitmeni Gamze Özkan, Özgecan Aslan Kadın Lokali bünyesinde bulunan spor salonunun hanımlar tarafından yoğun olarak tercih edildiğini belirterek, "Normal spor salonları biraz maliyetli, burası ücretsiz olduğu için de kadınlarımızın çok ilgisini çekti. Sağlıklı yaşam için hem spor yapıyoruz ev hanımlarımızla hem de sosyalleşmelerini sağlıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Gülay Kazar da "Geçtiğimiz yıllarda da çeşitli dikiş, nakış kurslarına gitmiştim. Alışkanlık yapıyor insanda, her sene bir kursa gidiyoruz. Evde oturup da televizyon karşısında zaman öldüreceklerine burada güzel bir ortamda oluyor, sohbet ediyoruz arkadaşlarımızla terapi de oluyor bizim için. Kurslara yazılsınlar tavsiye ederim" ifadelerini kaydetti.

Yaşamı boyunca daha önce hiç spor salonuna gelmediğini anlatan kursiyerler "Daha önce hayatımda hiç spor olmadı. Hiç yapmadım. Kendimi iyi hissediyorum, memnunuz, vücudumuzun sıkılaştığını hissediyoruz. Güzel kıyafetlerin içine girmek için uğraşıyoruz, spor yapmaya çalışıyoruz. Bize bu imkanları sağladığı için belediye başkanımız Recep Gürkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.
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