30.01.2017 10:14:55

(Özel Haber) Otobüs şoförü direksiyon başında oyun oynadı

Bursa'da halk otobüs sürücüsü, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynadı. O anlar bir yolcu tarafından kameraya kaydedildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bursa'da halk otobüs sürücüsü, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynadı. O anlar bir yolcu tarafından kameraya kaydedildi.Görüntülerde seyir halindeyken rahat tavırlarla telefonuyla ilgilenen şoförü fark eden bir yolcu, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Şehir merkezindeki otobüs sürücüsünün 2 dakika kadar telefonu elinden bırakmadığını, dikkat çekmemesi için çok fazla çekemediğini belirten yolcu, "Otobüslerde neden kaza oluyor? İşte sebebi ortada" diye konuştu.