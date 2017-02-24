24.02.2017 12:06:23

(Özel Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şahıs adliyeye getirildi

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. emniyetteki sorgusunun ardından tekrar adliyeye sevk edildi. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet Ali A.'nın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.Basın mensuplarının soru sorması üzerine şahıs, "Bir şey söylemeyeceğim" dedi.