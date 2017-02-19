19.02.2017 10:39:57

(Özel Haber) Motosikletli gençten trafikte örnek davranış

Eyüp'te trafikte yolun karşısına geçmeye çalışırken tekerlekli sandalyesi devrilen engelli vatandaşın yardımına motosikletli genç koştu. Trafikteki örnek davranış kameralara da yansıdı.

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Eyüp'te trafikte yolun karşısına geçmeye çalışırken tekerlekli sandalyesi devrilen engelli vatandaşın yardımına motosikletli genç koştu. Trafikteki örnek davranış kameralara da yansıdı.Olay, Alibeyköy Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bir adam, trafikte otomobillere yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü engelli vatandaşı fark edip yol verse de panik yapan adam tekerlekli sandalyesini devirdi. Engelli vatandaşın yardımına motorcu genç ve o sırada oradan geçen başka bir sürücü yetişti. Trafikte örnek olacak görüntülerin yaşandığı o anlar, motorcu gencin kaskında bulunan kameraya yansıdı.Kast kamerasına yansıyan görüntülerde motorcu genç, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli vatandaşı görüp yol veriyor. Ancak bu sırada panik yapan engelli vatandaş, tekerlekli sandalyesini devirerek kaldırıma vuruyor. Motosikletten inen genç, engelli kişiyi kaldırmaya çalışıyor. O sırada oradan geçen bir sürücü de yardıma geliyor ve engelli adamı karşıdan karşıya geçiriyorlar.