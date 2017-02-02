02.02.2017 10:55:55

(Özel Haber) Motosiklet kazası kamerada

Beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen bir ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen bir ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nispetiye caddesinde trafik aktığı sırada Fikri Güccük isimli ticari taksi şoförü karşıdan karşıya geçmek istedi. Ticari taksi şoförü Güccük önündeki araçların sağından geçerek karşıya geçtiği sırada kavşaktan karşı yöne geçiş yapan Kenan Yüksek yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kavşakta trafiğin aktığı görülüyor. Kavşaktan dönmek isteyen bir ticari taksi karşıdan karşıya geçtiği esnada, kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen motosiklet sürücüsüyle çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Ardından motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı görülüyor.