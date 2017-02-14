SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
(Özel Haber) Mersin Büyükşehir Belediyespor, Eurocup'a kalmak istiyor
14.02.2017 11:06:15

(Özel Haber) Mersin Büyükşehir Belediyespor, Eurocup'a kalmak istiyor

Kadınlar Euroleague A Grubu'nda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, grupta kalan son 2 maçını da kazanarak yoluna Eurocup'ta devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, 'Grupta 2 maçımızı kazanarak, iyi bir çıkış yakaladık. Yarın evimizde oynayacağımız Wisla Krakow maçını kazanıp, Eurocup potasına girmek istiyoruz' dedi.

Kadınlar Euroleague A Grubu'nda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, grupta kalan son 2 maçını da kazanarak yoluna Eurocup'ta devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Grupta 2 maçımızı kazanarak, iyi bir çıkış yakaladık. Yarın evimizde oynayacağımız Wisla Krakow maçını kazanıp, Eurocup potasına girmek istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu ligde Girne Üniversitesi'ni 74-69 mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 8. galibiyetini aldı. Ligde oynadığı 9 maçtan da mağlup ayrılan Mersin ekibi, 25 puanla 9. sırada yer alıyor. 17 maçta rakip potaya bin 162 sayı atan turuncu-beyazlı ekip, potasında bin 238 sayı gördü. Bu hafta sonu Güney derbisinde deplasmanda Adana ASKİ ile karşılaşacak olan Mersin ekibi, bu maçı da kazanıp, üst sıralara çıkmak istiyor. Euroleague A Grubu'nda da mücadele eden turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda Uni Györ'ü 73-54 mağlup ederek, gruptaki 2. galibiyetini aldı. Grupta yarın evinde Wisla Krakow ile karşılaşacak olan Güney ekibi, bu maçı kazanarak Eurocup potasına girmek istiyor.

"Yolumuza Eurocup'ta devam etmek istiyoruz"

Wisla Krakow ve Adana ASKİ maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, Euroleague'de ilk 10 maçta şanssız mağlubiyetler aldıklarını ifade ederek, "Biz bir iki maç hariç hiçbir maçta kötü oynamadık. Tek eksiğimiz maça iyi başlayamamak yada maçın sonunu iyi getirememek oldu. 10 maçta da maçın kırılma anlarında bulamadığımız sayılar, yediğimiz sayılar bize maç kaybettirdi. Belki o maçlardan 3-4 tanesini alsaydık bugün Euroleague'de yolumuza devam etme şansımız olacaktı. Ancak yaşadığımız şanssızlıklar ve maçlara tam olarak konsantre olamamız mağlubiyetler getirdi. Tabi biz her şeye rağmen sahadaki mücadelemizi asla bırakmadık. Bunu da zaten grupta oynadığımız son 2 maçta gösterdik. Önce evimizde Famila Schio'yu, ardından deplasmanda Uni Györ'ü mağlup ederek 2 önemli galibiyet aldık. Artık hedefimiz Eurucup'da yolumuza devam etmek. Grupta 2 maçımız kaldı. Birini yarın ki en önemlilerinden çünkü 6. sıradaki takımla oynuyoruz. Wisla Krakow takımını yarın evimizde yenersek, puanlarımız eşitlenecek. Son maçta da alacağımız galibiyetle, yolumuza Eurocup'da devam edebiliriz. Biz elimizden geleni yapacağız. Son 2 maçımızı da kazanıp, artık sonuca bakacağız" diye konuştu.

"Ligde üst sıralara çıkmak istiyoruz"

Ligde de üst sıralara çıkmak için büyük bir çaba harcadıklarını kaydeden Aydın, "Geçtiğimiz hafta sonu evimizde Girne Üniversitesi'ni 74-69 mağlup ettik. Aldığımız 3 mağlubiyetin ardından alınan bu galibiyet bizim için önemliydi. Çünkü takımın bir özgüven kazanması gerekiyordu ve bunu başardık. Bu hafta sonu Güney derbisinde Adana ASKİ ile karşılaşacağız. İki komşu ilin karşılanması zevkli ve bir o kadar da kıran kırana geçecektir. Her iki takımda kazanmak için sahada her şeylerini verecektir. Şu anda zaten puanlarımız eşit durumda. O yüzden kazanan takım üst sıralar için avantaj sağlayacaktır. Bizi zorlu bir maç bekliyor. İnşallah maça iyi konsantre olup, iyi mücadele ederek sahadan galip ayrılırız. Çünkü takımımız daha üst sıraları hak ediyor" ifadelerini kullandı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

4 mahalle muhtarı görevinden uzaklaştırıldı
4 mahalle muhtarı görevinden uzaklaştırıldı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 4 mahalle muhtarlığında görevlendirme yapıldı.
14.02.2017 11:20:41
MHP'de Taktakoğlu görevi bıraktı
MHP'de Taktakoğlu görevi bıraktı
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Remzi Taktakoğlu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.
14.02.2017 11:14:21
16 ildeki FETÖ operasyonunda 43 kişi tutuklandı
16 ildeki FETÖ operasyonunda 43 kişi tutuklandı
Sivas merkezli 16 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir emniyet personelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 43'e çıktı.
14.02.2017 11:08:29
52 dakikada çelik kasayı delip, 6 bin lira çaldılar
52 dakikada çelik kasayı delip, 6 bin lira çaldılar
Adana'da tırmanarak girdikleri düğün salonunda 52 dakika kalarak çelik kasayı delip içinden 6 bin lira para çalan 3 kişiden 2'si yakalandı.
14.02.2017 10:47:25
BMW 41 bin 685 aracını geri çağırdı
BMW 41 bin 685 aracını geri çağırdı
BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak.
14.02.2017 10:46:11
Manisa’da FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
Manisa’da FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
Manisa’da FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7’si jandarma personeli 8 kişi, ’ByLock’ kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.
14.02.2017 10:32:00
Antalya’da IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Antalya’da IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Antalya’da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli’den 3’ü tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14.02.2017 10:23:27
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
HAMAS'ta liderlik muamması
HAMAS'ta liderlik muamması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Mahmut Övür: CHP'ye göre FETÖ diye bir örgüt yok
Mahmut Övür: CHP'ye göre FETÖ diye bir örgüt yok
Hüda-Par'a yakın gazeteden 'evet' çıkışı
Hüda-Par'a yakın gazeteden 'evet' çıkışı
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Etyen Mahçupyan: Yeni sistemin savunulması zor
Etyen Mahçupyan: Yeni sistemin savunulması zor
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
Akademide ihraçlara tepki istifası!
Akademide ihraçlara tepki istifası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reddediyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reddediyorum!
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları