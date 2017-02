14.02.2017 11:06:15

(Özel Haber) Mersin Büyükşehir Belediyespor, Eurocup'a kalmak istiyor

Kadınlar Euroleague A Grubu'nda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, grupta kalan son 2 maçını da kazanarak yoluna Eurocup'ta devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Grupta 2 maçımızı kazanarak, iyi bir çıkış yakaladık. Yarın evimizde oynayacağımız Wisla Krakow maçını kazanıp, Eurocup potasına girmek istiyoruz" dedi.Geçtiğimiz hafta sonu ligde Girne Üniversitesi'ni 74-69 mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 8. galibiyetini aldı. Ligde oynadığı 9 maçtan da mağlup ayrılan Mersin ekibi, 25 puanla 9. sırada yer alıyor. 17 maçta rakip potaya bin 162 sayı atan turuncu-beyazlı ekip, potasında bin 238 sayı gördü. Bu hafta sonu Güney derbisinde deplasmanda Adana ASKİ ile karşılaşacak olan Mersin ekibi, bu maçı da kazanıp, üst sıralara çıkmak istiyor. Euroleague A Grubu'nda da mücadele eden turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda Uni Györ'ü 73-54 mağlup ederek, gruptaki 2. galibiyetini aldı. Grupta yarın evinde Wisla Krakow ile karşılaşacak olan Güney ekibi, bu maçı kazanarak Eurocup potasına girmek istiyor."Yolumuza Eurocup'ta devam etmek istiyoruz"Wisla Krakow ve Adana ASKİ maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, Euroleague'de ilk 10 maçta şanssız mağlubiyetler aldıklarını ifade ederek, "Biz bir iki maç hariç hiçbir maçta kötü oynamadık. Tek eksiğimiz maça iyi başlayamamak yada maçın sonunu iyi getirememek oldu. 10 maçta da maçın kırılma anlarında bulamadığımız sayılar, yediğimiz sayılar bize maç kaybettirdi. Belki o maçlardan 3-4 tanesini alsaydık bugün Euroleague'de yolumuza devam etme şansımız olacaktı. Ancak yaşadığımız şanssızlıklar ve maçlara tam olarak konsantre olamamız mağlubiyetler getirdi. Tabi biz her şeye rağmen sahadaki mücadelemizi asla bırakmadık. Bunu da zaten grupta oynadığımız son 2 maçta gösterdik. Önce evimizde Famila Schio'yu, ardından deplasmanda Uni Györ'ü mağlup ederek 2 önemli galibiyet aldık. Artık hedefimiz Eurucup'da yolumuza devam etmek. Grupta 2 maçımız kaldı. Birini yarın ki en önemlilerinden çünkü 6. sıradaki takımla oynuyoruz. Wisla Krakow takımını yarın evimizde yenersek, puanlarımız eşitlenecek. Son maçta da alacağımız galibiyetle, yolumuza Eurocup'da devam edebiliriz. Biz elimizden geleni yapacağız. Son 2 maçımızı da kazanıp, artık sonuca bakacağız" diye konuştu."Ligde üst sıralara çıkmak istiyoruz"Ligde de üst sıralara çıkmak için büyük bir çaba harcadıklarını kaydeden Aydın, "Geçtiğimiz hafta sonu evimizde Girne Üniversitesi'ni 74-69 mağlup ettik. Aldığımız 3 mağlubiyetin ardından alınan bu galibiyet bizim için önemliydi. Çünkü takımın bir özgüven kazanması gerekiyordu ve bunu başardık. Bu hafta sonu Güney derbisinde Adana ASKİ ile karşılaşacağız. İki komşu ilin karşılanması zevkli ve bir o kadar da kıran kırana geçecektir. Her iki takımda kazanmak için sahada her şeylerini verecektir. Şu anda zaten puanlarımız eşit durumda. O yüzden kazanan takım üst sıralar için avantaj sağlayacaktır. Bizi zorlu bir maç bekliyor. İnşallah maça iyi konsantre olup, iyi mücadele ederek sahadan galip ayrılırız. Çünkü takımımız daha üst sıraları hak ediyor" ifadelerini kullandı.