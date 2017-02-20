20.02.2017 09:24:36

(Özel Haber) Maskeli hırsızlar kamerada

Maltepe'de bir tekel bayine giren maskeli hırsızlar 6 bin TL değerinde sigara çaldı. Hırsızlık anları bayinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Maltepe'de bir tekel bayine giren maskeli hırsızlar 6 bin TL değerinde sigara çaldı. Hırsızlık anları bayinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, Maltepe Altayçeşme Mahallesi Samanyolu Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli 3 hırsız sabaha karşı saat 04.30 sıralarında bir tekel bayinin önüne geldi. Dükkanın kepengini kesen hırsızlar ardından camı kırarak içeri girdi. 1 hırsız dışarıda gözcülük yaparken 2'si ise içeriye girerek çok sayıda sigara çaldı. Tahmini değeri 6 bin TL olan sigaraları poşetlere dolduran hırsızlar daha sonra dükkandan hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay anı kameradaTekel bayinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 hırsız dükkanın önüne geliyor. Yüzleri maskeli hırsızlar demir kepengi keserek camı kırıyor. Ardından 2 hırsız içeri girerken biri de dışarıda gözcülük yapmak için bekliyor. İçeri giren hırsızlar sigaraları poşetlere dolduruyor. Ardından hızla dükkandan çıkıyorlar.